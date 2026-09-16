تقارير: أميركا ستمنع الرئيس محمود عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

خبرني - أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتجه إلى منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك للمشاركة حضورياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعام الثاني على التوالي.

وبحسب التقارير، تخطط واشنطن لرفض إصدار تأشيرات لأعضاء الوفد الفلسطيني، ما قد يحول دون إلقاء عباس كلمته حضورياً أمام قادة العالم، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان أمريكي رسمي نهائي بشأن القرار.

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت عام 2025 منح عباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينياً تأشيرات دخول، ما دفع الجمعية العامة إلى التصويت بأغلبية واسعة للسماح له بإلقاء كلمته عبر تقنية الفيديو.

وتذرعت واشنطن حينها باتهامات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بـ«تقويض فرص السلام»، بينما اعتبرت القيادة الفلسطينية القرار انتهاكاً لاتفاقية مقر الأمم المتحدة، التي تلزم الدولة المضيفة بتسهيل وصول الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة الدولية.

وفي حال تأكيد القرار، ستكون هذه المرة الثانية توالياً التي تمنع فيها واشنطن الرئيس الفلسطيني من الحضور الشخصي لاجتماعات الأمم المتحدة، وسط تساؤلات بشأن التزامها بواجباتها بصفتها الدولة المضيفة لمقر المنظمة الدولية.