بـ500 مليون يورو.. لماذا رفض ميسي الانتقال إلى إنتر ميلان؟

خبرني - كشف ماسيمو موراتي، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي سابقا، أنه حاول قبل أكثر من 10 سنوات التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولعب ليونيل ميسي على مدار أغلب مشواره الكروي لبرشلونة الإسباني خلال الفترة من 2004 إلى 2021 حين رحل عن النادي صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتذكر موراتي، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، محاولته ضم ليونيل قبل سنوات، موضحا: "لقد قمت بخطوة مجنونة عام 2012؛ إذ قدمت لميسي عرضاً بقيمة 500 مليون يورو.. كان هذا المبلغ خيالياً في ذلك الوقت".

وأسهب: "لقد أرسلت نائب رئيس الإنتر إلى برشلونة للتفاوض، لكن ميسي لم يفتح الرسالة حتى، ولم يعرف قيمة العرض؛ فقد رفضه من دون أن يطلع على التفاصيل".

وعن سر رفض ليونيل ميسي لعرض إنتر أوضح موراتي أن رسالة الأرجنتيني له كانت واضحة إذ قال له: "أقدر اهتمامك بي، لكنني أريد الاعتزال في برشلونة".

وتولى ماسيمو موراتي رئاسة نادي إنتر ميلان خلال الفترة من 1995 إلى 2013.

ونشرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة في عام 2020 أن إنتر ميلان يحاول التعاقد مع ميسي مقابل 260 مليون يورو حين يقرر ترك البارسا.

علماً بأن ليونيل ميسي نجح خلال الفترة من 2009 إلى 2012 في تحقيق إنجاز الفوز 4 مرات متتالية بالكرة الذهبية، في إنجاز لم يعادله أحد في تاريخ الجائزة.