ولي العهد للحكومة : مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات

خبرني - ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، جانبا من جلسة مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات حيوية.

ودعا سموه إلى تسريع وتيرة العمل لمواجهة التبعات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة، موعزا بالتعامل مع سلاسل التوريد كأولوية وطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مخزون استراتيجي للمواد والسلع الأساسية.

وتحدث سمو ولي العهد عن تركيز جلالة الملك عبدﷲ الثاني على فتح آفاق سياسية واقتصادية مع مختلف دول العالم، موجها سموه الحكومة إلى متابعة هذه الجهود والبناء عليها وإعداد خطط تنفيذية مدروسة ومرتبطة بأطر زمنية، إذ أكد ضرورة وضع مصلحة المواطنين في مقدمة الأولويات وتحسين المستوى المعيشي لهم.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد سموه ضرورة النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر محركا اقتصاديا مهما، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بإدارة المواقع السياحية وتنوع الأسواق المستهدفة، بما يضمن استمرارية السياحة الوافدة وتجويد تجربة الزوار.

وحول مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، بين سمو ولي العهد أهمية الاستمرار بتطوير التجارب الناجحة مثل مركز الصحة الرقمية الذي يوفر خدمات الطبابة عن بعد، وتطبيق سند الذي حقق تطورا واضحا في الخدمات الرقمية للمواطنين.

ولفت سموه إلى ضرورة تحسين إدارة البيانات في القطاع الحكومي للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل واستخلاص المؤشرات واتخاذ القرارات الدقيقة بالوقت المناسب.

وكان سمو ولي العهد قد أعرب في بداية حديثه عن تعازيه لذوي المتوفين بحادث الحافلة التي كانت تقل مكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب سموه عن تقديره لجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن تقدير الحكومة لمتابعة سمو ولي العهد للمشاريع والبرامج التي يتم تنفيذها في قطاعات عديدة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على تنفيذ مختلف المشاريع الوطنية الأساسية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بجميع محاورها.

وقدم وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين إيجازا حول سير العمل في مشروع سكة حديد العقبة وتكامله مع ميناء معان - العقبة البري التنموي، ومشاريع تطوير النقل والشحن.

كما قدم وزيرا الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة إيجازين حول واقع سلاسل الإمداد والتوريد في موانئ العقبة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وعرض كل من وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ووزير السياحة والآثار الدكتور عماد الحجازين، واقع سير العمل في برنامج خدمة العلم، وجهود تطوير الخدمات الرقمية خصوصا تطبيقي سند وسند للأعمال، بالإضافة إلى مشاريع التطوير والترويج السياحي.