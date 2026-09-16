حقائق جديدة.. إليكِ تأثير السجائر الإلكترونية على جنينك أثناء الحمل

خبرني - حذرت تقارير صحية صادرة عن مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها من المخاطر الجسيمة الناجمة عن استخدام السجائر الإلكترونية أو "الفيب" أثناء فترة الحمل، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل تهديداً مباشراً وسلبياً على صحة الجنين ونموه المستقبلي.

وأوضحت التوصيات الطبية، بحسب موقع "إم آي بلو ديلي" الصحي، أن مادة النيكوتين المتواجدة في معظم منتجات السجائر الإلكترونية تتسبب في أضرار دائمة لدماغ الجنين، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على تطور ووظائف الرئتين والقلب والجهاز المناعي، وهي مضاعفات قد تستمر مع الطفل طوال حياته.

كما تتسبب أنواع الدخان كافة، بما فيها التدخين السلبي، في انخفاض وزن الطفل عند الولادة، مما يعرضه لمشاكل صحية معقدة.

ولا تقتصر المخاطر على المنتجات المحتوية على النيكوتين فحسب، بل تمتد أيضاً إلى أجهزة "الفيب" الخالية منه، إذ تحتوي أبخرتها على مواد كيميائية شديدة الخطورة مثل الرصاص والمعادن الثقيلة، ومادة البنزين المتواجدة عادة في عوادم السيارات، بالإضافة إلى مركب الدياسيتيل المرتبط بشكل مباشر بأمراض الرئة المزمنة.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتداولة حول تأثير الإقلاع المفاجئ عن التدخين الإلكتروني، أكدت الدراسات عدم صحة الشائعات التي تزعم أن أعراض انسحاب النيكوتين تسبب توتراً يؤذي الجنين، بل على العكس تماماً، يساعد التوقف الفوري في أي مرحلة من مراحل الحمل على تقليل احتمالية إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

وفي النهاية، يشدد الأطباء على تجنب استخدام بدائل النيكوتين، كاللصقات أو الأدوية المساعدة دون توجيه طبي؛ لعدم ثبوت أمانها خلال الحمل، مما يجعل التوقف التام المباشر المسار الأكثر أماناً لحماية الأم وجنينها.