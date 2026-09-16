أجنحة فاخرة ومكياج ومخالفة مرورية: الكشف عن نفقات نتنياهو في اميركا

خبرني - كشفت بيانات سلّمها مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جمعية "هتسلاخا" اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن تكاليف زيارات نتنياهو وزوجته سارة ووفده إلى الولايات المتحدة خلال عام 2025.

وشملت البيانات أسعار الإقامة في الفنادق الفاخرة، وتكلفة الرحلات على متن الطائرة الحكومية "جناح صهيون"، إلى جانب نفقات أخرى، من بينها القهوة السوداء والمكياج، والتي بلغت آلاف الدولارات.

في نهاية العام، توجه نتنياهو وزوجته إلى فلوريدا، حيث احتفلا بحلول العام الجديد في منتجع الرئيس دونالد ترامب "مار-أ-لاغو".

وخلال الزيارة، التي استمرت ستة أيام، أقام الزوجان في جناح فاخر بفندق "فور سيزونز" في فلوريدا.

وتُظهر البيانات أن سعر الليلة في الجناح بلغ 10 آلاف دولار، فيما وصلت التكلفة الإجمالية للإقامة إلى 50 ألف دولار.

أما الغرف العادية لأعضاء الوفد المرافق لنتنياهو، والبالغ عددهم 43 شخصا، فبلغت تكلفتها 250 دولارا للغرفة في الليلة.

كما كلفت الرحلة على متن طائرة "جناح صهيون" دافعي الضرائب الإسرائيليين 423,407 دولارات.

وتكشف البيانات كذلك عن تكاليف رحلة رئيس الوزراء إلى واشنطن ونيويورك بين 25 و30 سبتمبر/ أيلول 2025. فقد بلغت تكلفة الطائرة 359,281 دولارا، فيما وصل سعر جناح نتنياهو في فندق "لوز ريجنسي" إلى 6 آلاف دولار لليلة، وبلغت تكلفة الإقامة الكاملة، وفق الوثائق، 41,993 دولارا.

وخلال الرحلة إلى واشنطن، دفعت الدولة 4 آلاف دولار لأخصائية تجميل، ونحو 1,500 دولار للضيافة والقهوة والشاي. كما دُفع نحو 400 دولار لاستئجار سيارات للوفد، إضافة إلى 125 دولارا قيمة مخالفة مرورية.

زيارة يوليو/ تموز

خلال زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 2025، بلغت تكلفة الإقامة في فندق "ويلارد إنتركونتيننتال" 172,701 دولار. كما دُفع نحو 520 دولارا على الضيافة والمشروبات.

ووفقا للوثائق، دُفع مبلغ 295 دولارا لإصلاح باب السفارة، تحت بند "عطل خلال الزيارة"، فيما أنفقت الدولة نحو ألفي دولار على نفقات جمركية.

زيارة أبريل/ نيسان

في أبريل/ نيسان، عندما زار رئيس الوزراء واشنطن لمدة ثلاثة أيام، بلغت نفقات الإقامة في فندق "ووترغيت" 51 ألف دولار. كما تضمنت الوثائق نفقات بقيمة 3,036 دولارا لأخصائية تجميل، ومبلغا مماثلا لمصفف شعر.

ودُفع نحو 1,500 دولار إضافية على ضيافة خفيفة، فيما صُنّف مبلغ يقارب 1,200 دولار تحت بند "الطابعات وأحبار الطباعة". كما دُفع 240 دولارا مقابل لوح أبيض ولوح فلين.

زيارة فبراير/ شباط

وخلال زيارة أخرى في فبراير/ شباط، بلغت تكلفة خدمات المكياج 6,700 دولار، فيما دُفع مبلغ مماثل تقريبا لتصفيف الشعر. كما أُنفقت نحو 4,800 دولار على إضاءة التصوير، ونحو 840 دولارا على دبابيس الأعلام.

وشملت النفقات الأخرى 25 ألف دولار لجناح رئيس الوزراء، ونحو 300 دولار لغسل الملابس في الجناح، و500 دولار تحت بند "رسوم التدخين" في قاعة الاجتماعات التي عُقد فيها المؤتمر الصحفي، إضافة إلى 480 دولارا لفحوصات فيروس كورونا لاثنين من أعضاء الوفد.