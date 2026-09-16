التحية الفاشية تكلف 16 مشجعا حظر دخول الملاعب الإيطالية

خبرني - أعلنت شرطة روما اليوم الأربعاء منع 16 من مشجعي نادي روما من دخول الملاعب في جميع أنحاء إيطاليا بعد أدائهم التحية الفاشية خلال مباراة الفريق أمام ضيفه أتالانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأوضحت الشرطة أن مدد المنع تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وتشمل أيضا مباريات روما خارج إيطاليا ومباريات المنتخب الوطني.