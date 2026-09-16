التحية الفاشية تكلف 16 مشجعا حظر دخول الملاعب الإيطالية

خبرني - أعلنت شرطة روما اليوم الأربعاء منع 16 من مشجعي نادي روما من دخول الملاعب في جميع أنحاء إيطاليا بعد أدائهم التحية الفاشية خلال مباراة الفريق أمام ضيفه أتالانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
وأوضحت الشرطة أن مدد المنع تتراوح بين عام وخمسة أعوام، وتشمل أيضا مباريات روما خارج إيطاليا ومباريات المنتخب الوطني.
وصدرت هذه العقوبات على خلفية قيام عدد من المشجعين بأداء التحية الفاشية خلال المباراة التي أقيمت في 5 سبتمبر/أيلول، والتي حسمها روما بالفوز 2-1 بفضل هدفين متأخرين سجلهما ماريو إيرموسو وماتياس سولي.
ولا تعد مظاهر التعاطف مع اليمين المتطرف أمرا مستجدا في كرة القدم الإيطالية، لا سيما بين بعض روابط المشجعين المتعصبين.
كما سبق أن ربط ممثلو الادعاء بعض هذه المجموعات بشبكات للجريمة المنظمة وأخرى مرتبطة باليمين المتطرف.
ورغم أن التحية الفاشية ليست محظورة صراحة في جميع الحالات بموجب القانون الإيطالي، فإن المحاكم تنظر في كل واقعة على حدة، فيما يمكن ملاحقة مرتكبيها استنادا إلى القوانين التي تجرم إحياء الحزب الفاشي أو التحريض على الكراهية العنصرية.