الاتحاد الأوروبي يسعى لإبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

خبرني - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء النماذج الأكثر خطورة.

وقالت فون دير لايين "سأدعو المختبرات الرائدة والمتطورة لمناقشة سبل دعم الجهود الراهنة التي يبذلها القطاع للحد من التنافس"، واعدة أيضا بالتعاون مع الدول ذات التوجه المماثل "مثل كندا والمملكة المتحدة".

كما اقترحت فون دير لايين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا، "أول عضو شريك" في الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وقالت فون دير لايين لمارك كارني الذي دُعي إلى ستراسبورغ لحضور خطابها السنوي حول حالة الاتحاد "نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن (...) ولذا أود العمل معكم لبحث إمكانية أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي".