السويد تستدعي السفير الإيراني وتطرد أحد موظفي السفارة

خبرني - أعلنت السويد الأربعاء، أنها استدعت السفير الإيراني وأمرت بطرد أحد موظفي السفارة؛ بسبب "أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية، وفق بيان حكومي.

وقال وزير العدل غونار سترومر في بيان: "نعلم أن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد وضدها، تستهدف الأشخاص المعارضين للنظام الإيراني، فضلا عن مصالح إسرائيلية مختلفة في بلدنا".

وأعرب سترومر عن أسفه؛ لأن هذه الأعمال تُنفّذ خصوصا عبر شبكات إجرامية، من دون مزيد من التفاصيل.

وسبق لأجهزة الأمن السويدية أن حذرت من استخدام إيران شبكات إجرامية وسيطة لتنفيذ هجمات.

ولم تكشف السلطات هوية الشخص الذي طُرد، كما لم تحدد سبب طرده.