الأمير هاشم بن الحسين يكرّم أمنية تقديراً لشراكتها مع وقف ثريد وإسهاماتها في دعم رسالته الإنسانية

خبرني - كرّم الأمير هاشم بن الحسين شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، تقديراً لدورها كشريك مؤسس في وقف ثريد الخيري، وإسهاماتها في دعم رسالته الإنسانية الهادفة إلى مكافحة الجوع ونقص التغذية، وتوفير وجبات غذائية صحية ومتوازنة للفئات والأسر الأكثر حاجة.

وتسلّم الدرع التكريمي الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، جون ديلفز، خلال الحفل الذي أقيم لتكريم شركاء الوقف وداعميه، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والشركات المساهمة في دعم رسالته الإنسانية.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للشراكة التي جمعت أمنية بوقف ثريد منذ تأسيسه، باعتبارها شريكاً مؤسساً ساهم في دعم أعمال الوقف وتعزيز قدرته على الوصول إلى أعداد أكبر من المستفيدين، امتداداً لنهج أمنية في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تترك أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات.

وخلال شهر رمضان، ساهمت أمنية في توزيع آلاف الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة على الأسر والأفراد الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة ويحتاجون إلى الدعم الغذائي، كما امتد هذا الدعم إلى الأهل في قطاع غزة، حيث تبرعت الشركة بآلاف الوجبات الغذائية، وتم إيصالها من خلال عمليات الإنزال الجوي بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.

كما أتاحت أمنية لعملائها فرصة المساهمة في دعم أعمال الوقف من خلال حملة لجمع التبرعات عبر منصة UWallet، حيث تمكن العملاء من التبرع من خلال حساباتهم على المنصة أو عبر إجراء حوالات باستخدام نظام الدفع الفوري CliQ لصالح Waqfthared. وفي إطار تشجيع موظفيها على المشاركة في المبادرات المجتمعية، ألغت الشركة فعالياتها السنوية المخصصة للموظفين خلال شهر رمضان، ووجّهت المخصصات المالية المرصودة لها لدعم مبادرات الوقف.

وقال جون ديلفز، الرئيس التنفيذي لشركة أمنية: "نعتز بهذا التكريم من سمو الأمير هاشم بن الحسين، والذي نتلقاه تقديراً لجهد جماعي وشراكة نعتز بها مع وقف ثريد منذ تأسيسه. وما تحقق من خلال هذه الشراكة يعكس قيمة العمل المشترك بين المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع، وقدرته على الوصول إلى من هم بأمسّ الحاجة إلى الدعم. ونشكر وقف ثريد وجميع شركائنا وعملائنا وموظفينا الذين ساهموا في هذا الجهد."

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "منذ تأسيس وقف ثريد، حرصنا كشريك مؤسس على أن يكون لنا دور فاعل في دعم رسالته وتوسيع نطاق أثره، وأن نوظف مواردنا وقنواتنا لفتح المجال أمام موظفينا وعملائنا ليكونوا جزءاً من هذا الأثر..."

ويُذكر أن وقف ثريد هو وقف خيري يسعى إلى مكافحة الجوع ونقص التغذية من خلال توفير وجبات غذائية يومية صحية ومتوازنة للفئات والأسر الأكثر حاجة، عبر مراكز توزيع يتم اختيارها بعناية. ومنذ تأسيسه، واصل الوقف تنفيذ مبادراته الإنسانية وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماته، بما في ذلك المبادرات المخصصة لدعم الأهل في قطاع غزة وتلبية احتياجاتهم الغذائية.