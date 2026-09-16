ماذا يعني ظهور رمز H+ على هاتفك؟

خبرني - هل لاحظت يوما ظهور الحرفين H+ بجوار مؤشر شبكة الهاتف على شاشة هاتفك، وتساءلت عما يعنيه هذا الرمز؟ رغم أن معظم الهواتف الحديثة أصبحت تعتمد على شبكات 4G و5G، فإن ظهور H+ لا يزال ممكنا في بعض المناطق حول العالم، وهو يحمل دلالة تقنية واضحة تتعلق بنوع شبكة الهاتف المحمول التي يتصل بها جهازك.

يرمز H+ إلى تقنية HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access)، وهي نسخة مطورة من تقنيات HSPA التي تنتمي إلى جيل شبكات 3G، وقد ظهرت هذه التقنية كمرحلة انتقالية مهمة قبل الانتشار الواسع لشبكات 4G LTE.

وبعبارة أبسط، عندما يظهر H+ على هاتفك، فهذا يعني أن الجهاز لا يستخدم حاليا شبكة 4G أو 5G، وإنما يتصل بشبكة تعتمد على تقنية HSPA+.

لماذا كان يُنظر إلى H+ باعتبارها تقنية سريعة؟

عندما ظهرت HSPA+، قدمت سرعات أعلى بكثير مقارنة بشبكات 3G التقليدية، ما جعلها خطوة مهمة في تطور الاتصالات المحمولة.

وتوضح بيانات 3GPP أن شبكات HSPA+ تطورت إلى تطبيقات قادرة على توفير سرعات تنزيل قصوى تصل إلى 42 ميغابت في الثانية في بعض deployments، مع استمرار تطوير التقنية للوصول إلى سرعات أعلى.

ولهذا السبب، قامت بعض شركات الاتصالات في فترات سابقة بالترويج لخدمات HSPA+ باعتبارها قريبة من تجربة 4G، رغم أنها من الناحية التقنية تنتمي إلى تطور شبكات 3G وليست تقنية 4G LTE نفسها.

ما الفرق بين H وH+؟

قد يظهر على الهاتف حرف H فقط بدلا من H+. يشير H عادةً إلى HSDPA، وهي تقنية ضمن عائلة HSPA توفر سرعات بيانات أعلى من 3G الأساسي، أما H+ فيشير إلى النسخة المتطورة HSPA+.

وبالتالي يمكن النظر إلى الرمزين باعتبارهما مؤشرين على الاتصال بشبكة من عائلة HSPA، مع اختلاف التقنية المستخدمة ومستوى الأداء المتاح بحسب الشبكة والهاتف ومشغل الاتصالات.

لماذا أصبح رمز H+ نادرا؟

السبب الرئيسي هو الانتقال العالمي من شبكات الجيل الثالث إلى تقنيات أحدث، وعلى رأسها 4G LTE و5G.

ففي الولايات المتحدة، بدأت شركات الاتصالات الكبرى إيقاف شبكات 3G خلال عام 2022. وتوضح هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC أن عمليات الإيقاف تمت وفق جداول زمنية مختلفة بين المشغلين.

وبإغلاق شبكات 3G، اختفت معها عمليا إمكانية استخدام التقنيات التي تعتمد عليها، ومن بينها HSPA+. لكن هذا لا يعني أن رمز H+ اختفى من جميع أنحاء العالم. ففي الدول والمناطق التي لا تزال فيها بعض شبكات 3G قيد التشغيل، يمكن أن يظهر الرمز عندما ينتقل الهاتف تلقائيا إلى شبكة HSPA+ بدلا من 4G أو 5G.

هل ظهور H+ يعني أن هاتفك به مشكلة؟

ظهور H+ لا يعني وجود عطل في الهاتف، وإنما يشير ببساطة إلى نوع الشبكة التي يتصل بها الجهاز في تلك اللحظة.

وقد يظهر الرمز بسبب وجودك في منطقة ذات تغطية محدودة لشبكات 4G أو 5G، أو بسبب عدم توفر هذه الشبكات لدى المشغل في الموقع الموجود فيه الهاتف، أو نتيجة انتقال الجهاز مؤقتا إلى شبكة أقدم.

لكن إذا ظل الهاتف عالقا على H+ لفترات طويلة في منطقة يُفترض أن تتوفر فيها تغطية 4G أو 5G، فقد يكون من المفيد التحقق من إعدادات الشبكة، وشريحة الاتصال، وتغطية مشغل الاتصالات.

من H+ إلى 5G.. رحلة طويلة في تطور شبكات الهاتف

يمثل رمز H+ جزءا من مرحلة مهمة في تاريخ الاتصالات المحمولة، فقد ساعدت تقنيات HSPA+ على توفير سرعات بيانات أعلى خلال الفترة التي سبقت الانتشار الواسع لشبكات 4G.

واليوم، أصبحت الصناعة تتحرك إلى ما هو أبعد من 5G، مع استمرار تطوير معايير الاتصالات الخلوية من خلال 3GPP، بينما تتجه شبكات الجيل الثالث تدريجيا إلى التقاعد في عدد متزايد من الأسواق.

إذا ظهر رمز H+ على شاشة هاتفك، فأنت أمام مؤشر بسيط يخبرك بأن هاتفك يستخدم شبكة HSPA+ من جيل 3G المتطور، وهي تقنية كانت يوما من أسرع الخيارات المتاحة للاتصال بالإنترنت عبر الهاتف، لكنها أصبحت اليوم جزءا من جيل أقدم من تقنيات الاتصالات المحمولة.