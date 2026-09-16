الملك يترأس في باريس جولة جديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني

خبرني - يترأس الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في باريس، جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" لبحث سبل دعم الجيش اللبناني.

ويعقد الملك مباحثات مع الرئيسين الفرنسي واللبناني.

وغادر الملك أرض الوطن، اليوم، متوجها إلى فرنسا، في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة.

ويلتقي الملك برئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس الوزراء أندريه بابيش، في براغ.

ويختتم الملك جولته في مدينة نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وترافق الملكة رانيا العبدالله الملك خلال الجولة.

وأدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا للملك.