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اكثر من 60 وفاة في انهيار منجم ذهب بالسودان

  • 16 أيلول 2026
  • 16:34
اكثر من 60 وفاة في انهيار منجم ذهب بالسودان

خبرني  - قالت ثلاثة مصادر محلية الأربعاء إن ما لا يقل عن 60 شخصا لقوا حتفهم جراء انهيار منجم للذهب يوم الأحد في بلدة النهود بولاية غرب كردفان في السودان.

والسودان من أكبر منتجي الذهب في قارة أفريقيا، لكن الغالبية العظمى من الذهب تنتج عبر طرق تعدين بدائية خطرة، ثم تهرب لاحقا خارج البلاد.

وأضافت المصادر أن ارتفاع حصيلة القتلى في هذا الموقع النائي يرجع إلى الافتقار لإجراءات السلامة ومعدات الإنقاذ في المنجم البدائي.

وتخضع ولاية غرب كردفان لسيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي يمثل تعدين الذهب مصدرا رئيسيا لإيراداتها.

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