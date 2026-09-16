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اللغة الصينية على اللوحات الإرشادية في المواقع السياحية في الأردن

  • 16 أيلول 2026
  • 16:33
اللغة الصينية على اللوحات الإرشادية في المواقع السياحية في الأردن

خبرني - أضافت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اللغة الصينية إلى جميع اللوحات الإرشادية الدالة على المواقع السياحية، وذلك في إطار تعزيز جاهزية تلك المواقع لاستقبال السياح الصينيين، وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لهم، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتعزيز تجربتهم في المملكة.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة عمر محارمة، اليوم الأربعاء، إن قرار إضافة اللغة الصينية للوحات، يأتي ضمن التوجهات للبناء على مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، الأخيرة إلى الصين، وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وبما ينسجم مع الاحتياجات الميدانية وتوقعات ارتفاع أعداد السياح الصينيين القادمين إلى الأردن.

وتوقع أن تشكل إضافة اللغة الصينية إلى اللوحات الإرشادية خطوة داعمة للجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الصينية إلى الأردن، والاستفادة من مخرجات التعاون "الأردني - الصيني" في المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي.

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