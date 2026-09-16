عادات يومية تهدد سيارتك.. 7 أخطاء تدمر ناقل الحركة الأوتوماتيكي

خبرني - قد يبدو ناقل الحركة الأوتوماتيكي جزءًا من السيارة لا يحتاج إلى تدخل السائق، لكن طريقة القيادة والتعامل معه يوميًا يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في عمره الافتراضي وتكاليف إصلاحه.

ومع اختلاف تصميمات ناقلات الحركة الحديثة بين الأوتوماتيك التقليدي وناقل الحركة مزدوج القابض (DCT) وناقل CVT، لا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع السيارات. ومع ذلك، هناك أخطاء شائعة يمكن أن ترفع احتمالات حدوث مشكلات أو تزيد من حدة الأعطال.

1-تجاهل تسرب زيت ناقل الحركة

ظهور بقع سائل أسفل السيارة أو انخفاض مستوى زيت ناقل الحركة يستحق الفحص، لأن نقص السائل قد يؤثر في التزييت والتبريد ويؤدي إلى مشاكل في تبديل السرعات.

2- استخدام الزيت غير المناسب

زيوت ناقل الحركة ليست متطابقة. استخدام سائل لا يتوافق مع المواصفات التي تحددها الشركة المصنعة قد يؤثر في أداء الناقل ويؤدي إلى أضرار مع مرور الوقت.

3- تجاهل الرجة

إذا بدأت السيارة في إصدار رجة عند الانتقال بين السرعات، أو تأخر تعشيق D أو R، أو ظهرت علامات انزلاق أثناء التسارع، فإن تجاهل المشكلة قد يسمح بتفاقم العطل بدلًا من اكتشافه مبكرًا.

4- استخدام ناقل الحركة لتثبيت السيارة على المنحدرات

في بعض الظروف، قد يؤدي إبقاء السيارة ثابتة باستخدام دواسة الوقود بدلًا من الفرامل إلى زيادة الحرارة والإجهاد على مكونات مجموعة نقل الحركة. استخدام الفرامل بالطريقة الصحيحة أكثر أمانًا وأقل إجهادًا.

5- الاعتماد على وضع P وحده عند الركن

وضع P مصمم لتثبيت السيارة عبر آلية ميكانيكية داخل ناقل الحركة، لكنه ليس بديلًا عن فرامل التوقف. ويصبح الاعتماد عليه وحده أكثر أهمية عند ركن السيارة على منحدر، حيث يمكن لوزن السيارة أن يضع حملًا على آلية التثبيت.

6- تغيير D و R قبل توقف السيارة

الانتقال المتكرر من الرجوع للخلف إلى القيادة قبل توقف السيارة بالكامل يمكن أن يفرض أحمالًا غير ضرورية على مكونات ناقل الحركة. لذلك يُفضّل التوقف تمامًا قبل تغيير اتجاه الحركة.

7- تجاهل جدول الصيانة

ليست كل السيارات بحاجة إلى تغيير زيت ناقل الحركة في الفترة نفسها، وبعض الشركات تستخدم سوائل مصممة للعمل لفترات طويلة. لذلك لا ينبغي الاعتماد على قاعدة عامة؛ الأفضل اتباع جدول الصيانة والمواصفات الخاصة بالطراز.