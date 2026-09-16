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توغل إسرائيلي ومداهمات للمنازل وتحليق للطيران الحربي جنوبي سورية

  • 16 أيلول 2026
  • 16:22
توغل إسرائيلي ومداهمات للمنازل وتحليق للطيران الحربي جنوبي سورية

خبرني - توغلت مجموعة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل خلال توغلها في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وشهدت أجواء بلدة الرفيد بريف القنيطرة تحليقا لطائرات استطلاع إسرائيلية بالتزامن مع تحليق طائرات حربية إسرائيلية في الريف الغربي لمحافظة درعا.

وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات مداهمة، فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

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