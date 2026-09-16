الصحة تدعو 224 مرشحاً لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء

خبرني د عت وزارة الصحة المرشحين المدرجة أسماؤهم أدناه لمراجعه مديرية الموارد البشرية الطابق الثاني في مبنى الوزارة الكائن في طبربور قرب مستشفى الأمل حمزة لاستكمال إجراءات التعيين خلال عشرة أيام من تاريخه مصطحبين الوثائق المدرجة أدناه وعلى نسختين مصدقتين وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ، وكل من يتخلف عن استكمال الأوراق يعتبر مستنكفا عن العمل.

الوثائق المطلوبة على نسختين مصدقتين:

1. البطاقة الشخصية، شهادة الولادة ، دفتر العائلة ، شهادة عدم محكومية ، صور شخصية عدد (2)

2. صورة عن الشهادات للمؤهلات العلمية و كشف علامات الثانوية العامة

3. للذكور صورة عن دفتر خدمة العلم تبين الإعفاء من الخدمة أو مدة التأجيل .

4. معادلة الشهادة الأصلية من وزارة التعليم العالي من حملة الشهادات غير الأردنية

5. شهادات الخبرة مصدقة حسب الأصول للوظائف الطبية والصحية

6. وثيقة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين مدة الاشتراك في المؤسسة.

7. وثيقة صادرة عن مديرية التقاعد المدني والعسكري تفيد أن المرشح يتقاضى أو لا يتقاضى رواتب تقاعدية.

8. تصريح المزاولة حديث

9. تسجيل النقابة حديث

10. أطباء الاختصاص والأطباء العامين وأطباء الأسنان والصيادلة وثيقة عدم ملكية عيادة أو مركز طب أسنان أو صيدلية أو العمل في مؤسسة أو مركز خاص من مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية .

11. إحضار وثيقة بعدم امتلاك مؤسسة فردية

12. إرفاق رقم الحساب البنكي (IBAN) معتمد من البنك

الوثائق المقدمة غير مستردة

وتاليا الاسماء :

صيدلاني

• ابتهال احمد ابراهيم بني حمد

• ابتهال حامد مضحي المصبحين

• ابتهال عبد الله عاشور الغيالين

• اكليل احمد زهدي شقور

• احمد جلال هزاع العمري

• احمد حمدان سلامه ابو رزق

• احمد سعود رضوان الخرابشه

• احمد عماد محمد العنيسي

• احمد عمر محمد شلبايه

• احمد عمر محمود يونس

• احمد كمال ابراهيم العمله

• احمد محمد احمد العلي

• احمد نجيب احمد ابو سرحان

• اسامه خليل محمود العويضات

• اسراء حسين حسن ابو جوده

• اسلام طه محمد الهلالات

• اسماء احمد زعيتر الغبشان

• اسماء علي محمد المشاقبه

• اسيد بسام حمد الدغميات

• اسيل احمد محمود المفيصيب

• اشراق كمال اسعد لملوح

• اشراق محمد لطفي الخوالده

• افنان صالح محمد السعود

• آلاء خلدون مصطفى نوافله

• آلاء محمد عبد الحميد الحديدي

• الامير وائل شحده خضر

• البراء احمد وليد سنجق

• انس فؤاد قاسم غرايبه

• انس معروف عبد الكريم خلف

• انسام احمد شحده العطيه

• ایمان خالد محمود ابداح

• ایمان عبد الحكيم محمود الخطيب

• ايمن فهمي اسعد الديلواني

• آيه خالد محمد الفلايله

• آيه عكاش جميل المجالي

• ايهم وصفي عبد القادر الزريقات

• بان عبد الرحمن عبد الله الززيمات

• بتول عمر ضيف الله المنصور

• براء ايمن مسلم الشوابكه

• بشار عبد الناصر احمد المعايطه

• بهاء الدين احمد محمود النجار

• بهاء قاسم عبد العزيز الشقيرات

• بيان معروف احمد العتوم

• تقوى حسين عباس الحسنات

• جمانه عبد الله صالح الحنيطي

• جميل محمد جميل الحناقطه

• جواد رائد عبد المطلب بني يونس

• حسام رياض عيسى زيفان

• حسام عمر عبد الفتاح ابو طاحون

• حنين زياد عبد الرحمن النشاش

• حنين طاهر عبد الفتاح ابو رمان

• حنين كمال احمد الخطيب

• حنين موفق ابراهيم المومني

• خالد رفعت احمد الصوالحه

• خالد محمد حسني دوفش

• خلده حسين سلامه السميران

• دانيا حكمت مرضي الخرشه

• دعاء غالب جمعه احمد

• ديما عمر محمد القرنه

• راما حاتم محمد علي

• رانيا عبد احمد الدبوش

• رشيد محمود رشيد زهران

• رفاه فوزي محمود عكور

• رنده علي عواد العليمات

• رهام نعيم سليمان الرياحنه

• رهف وائل محمد السيده

• روان محمد محمود المقابله

• رؤى موسى احمد ابو شنار

• ساميه ملحم صالح العرمان

• سجى حماد علي الحجاج

• ريم محمد عبد الله البواعنه

• زيد بشاره فريح عياش

• سلسبيل محمد عيسى المناصير

• سندس محمود صالح عرام

• صبا سميح فلاح المطارنه

• عامر مصطفى راغب عامر

• عبد المطلب محمد امين طه حوامده

• عبير عبد الله محمود ابو زيتون

• علي جهاد محمد عثمان

• عمر عبد الله قسيم السعد

• غيداء بسام مفلح الكوفحي

• فالح جواد فالح الغرايبه

• لجين احمد محمد الجراح

• مالك جهاد سليمان الفسفوس

• محمد داود يوسف موسى

• محمد علي سميحان ابو شتال

• محمد نايف محمد الحسنات

• مروه عمر سليمان الجميعان

• مهند احمد عبد الرحمن الزغاري

• مؤيد عبد الكريم فلاح عياد

• نور خليل ابراهيم الشيخ ساكن

• هارون فراس محمد عضيبات

• هبه محمد احمد العرامي

• هلا محمد احمد بني هاني

• يزن حسن سلامه النعيمات

• سليمان صريع سليمان ابو شنار

• سوار عبد الله عطا الله الزوايده

• صبا غالب محمد ابو شنار

• عبد الرحمن توفيق اسماعيل جيوسي

• عبد اللطيف رائد عبد اللطيف فريج

• عروبه نبيل سعود المزيد

• علي زهير علي البزور

• عمر عبيد الله مد الله العساسفه

• فادي محمد نزال الكركي

• فرح زهير جابر الصرايره

• لؤي احمد موسى المغرز

• محمد بسام محمد الجبالي

• محمد زياد عطا عبد الله

• محمد فرحان حمدان الجبور

• محمود وليد عرسان ابو عبيد

• معن يحيى عارف الصقر

• مهند فتحي عبد الله محمود

• نداء عمرو احمد خطاب

• نور محمود محمد العريدي

• هاشم طارق اسحق عجيلات

• هبه موسى محمد الحمادين

• ولاء رأفت سلامه الفراهيد

• يزن هيثم حسن العتيق

• سحر عبد الله محمود ابو زيتون

• سماح فيصل خير الله البداينه

• سوار محمد أمين ملحم

• صفاء اسماعيل احمد العمايره

• عبد الرحمن محمد عرب الزبيدي

• عبد الله محمود صالح احمد

• عطا الله مسلم مفضي التيار

• عمر بسام احمد الحوري

• عيسى محمود عيسى الدروبي

• فارس محمود عيسى ابو خلف

• قصي عاطف جميل الكرابليه

• ليث بسام دلي المساعديد

• محمد حمد قاسم الشديفات

• محمد صالح سليمان الشلبي

• محمد ماهر محمد المومني

• مرام فرعون فلاح خليل

• ملاك محمد محمود المساعده

• مهند موسى عوده الفقهاء

• ندى حسن جلال العويضات

• نور هاني محمد خير سليمان

• هبه خالد احمد قرعان

• هبه واصف محمد الشويات

• ياسمين احمد عارف السمهوري

• يوسف راتب موسى الحيله

• سلام يحيى سعيد القط

• سندس احمد موسى جرادات

• سوسن فوزي عبد الحليم الصمادي

• طيبة الفردوس عصام عبد الله الشمايله

• عبد القادر هيثم عبد القادر قدور

• عبير حسين جزاع القشوش

• علا علي احمد الخوالده

• عمر صلاح يوسف النجار

• غازي ناصر شاهر الزعبي

• فاطمه محمد مصطفى الطالب

• كناز مروان محمد التل

• ليث حسين يوسف التلاوي

• محمد خالد محمد المزايده

• محمد عبد الكريم قاسم الخوالده

• محمد ماهر محمد عطا الله

• مرام محمد رفعت درويش العموري

• منى محمد هديبان الحويطات

• مؤمن محمود محمد منيزل

• نور الهدى عصام باسم شنك

• نور الدين مهند مثقال شجراوي

• هبه شاكر عمران زيتون

• هديل ايسر حسن بشتاوي

• يزن جمال عيسى حداد

دكتور صيدلي

• احمد بدر سمور البدور

• اماني محمد فضيل المغربي

• تالا احمد سالم البلاونه

• ديانا ناجي حسن العلي

• سميه احمد جمال ابو الغنم

• اريج احمد مصطفى عنانبه

• امل عبد الله صالح الجمال

• تسنيم علي منيزل عبد الله

• رنا توفيق احمد ريان

• علا سمور محمد الحويطات

• اسيل مصطفى جميل النوباني

• ايناس مالك فرحان العوران

• حمزه نضال ابراهيم العزازمه

• ريما جاسر علي كساسبه

• عمر عبد الله حسين الرواشده

• افنان اسامه علي الطويسي

• بيان عمر طالب الحطاب

• حنان نصار خالد لبابنه

• زينه عثمان رمضان ابو راشد

• مرام احمد محمود الجزار

• ملاك محمود موسى النمر

طبيب اسنان

• احمد فؤاد احمد السيوف

• بتول عبد الله عواد المجالي

• بيان عماد مازن الرواشده

• داليا بسام داود الداود

• رمز هيثم حنا الريضي

• سوار اشرف محمود الصبيحات

• صبا ابراهيم محسن الربيعات

• لما نظام يوسف يوسف

• معاذ اياد سليمان الهريشات

• وعد يوسف ميخائيل مقطش

• افنان عبد الهادي احمد نجم

• بتول محمود محمد عبد الوهاب

• بتول سامح احمد السكران

• ديما رائد فرحان السمردلي

• ساره مناع احمد السوقي

• سولين عمر محمد الزعبي

• صبا ادميثان سلامه السوالقه

• ماجده فيصل احمد الشرعه

• مهند علي عارف الطراونه

• ايات راتيب محمد الزغول

• بشرى مجدى احمد الصمادى

• جلنار ايمن ابراهيم حسان

• دينا عبد الناصر رجب الحيارى

• سلسبيل يوسف محمد علي المحتسب

• شهد عماد مصطفى طحل

• طارق زياد محمد الزغير

• مرجان محمود انيس مستري حيه

• هاجر عبد القادر اسماعيل الدبيسيه

• ثناء علي محمد الهدايات

• آلاء وائل محمد البركات

• بلقيس جميل محمد المشاقبه

• حنين خليل ابراهيم نصار

• رغد محمد عبد العجالين

• سليمان موفق سليمان بشابشه

• شيراز محمود احمد الخصابه

• لانا محمد علي الفقير

• مصعب طاهر عبد السلام السلامين

• هبه رائد ابراهيم الجابري

• مرام خلدون حمد الله الدعجة

• محمد إبراهيم طالب الجحاوشة