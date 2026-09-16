أمانة عمّان: أزلنا 55 شجرة فقط الإزالة الخيار الأخير

خبرني - قالت أمانة عمّان الكبرى إن كوادرها أزالت نحو 55 شجرة فقط من الأشجار المزروعة على الأرصفة في العاصمة، ضمن حملة لمعالجة الأشجار التي تعيق حركة المشاة.

وأوضح المدير التنفيذي للزراعة والحراج في الأمانة، معين زريقات، أن إزالة الأشجار تأتي كخيار أخير، بعد دراسة كل حالة والتأكد من أن الإزالة هي الحل الأفضل، فيما يجري التعامل مع العوائق قدر الإمكان من خلال تقليم الأشجار.

وبين أن الحملة جاءت بعد شكاوى من المواطنين ورصد عوائق تؤثر في حركة المشاة، خاصة الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي عربات الأطفال، إضافة إلى أشجار تؤثر في البنية التحتية للأرصفة أو تحجب رؤية الشواخص واللوحات الإرشادية.

وأشار زريقات إلى أن الأمانة تراعي الحفاظ على الأشجار عند إزالتها قدر الإمكان، من خلال نقلها إلى مشتل في منطقة ماركا وإعادة زراعتها والعناية بها.

وأكد أن إزالة بعض الأشجار لا تعني التخلي عن زيادة الرقعة الخضراء، وإنما تهدف إلى إعادة تنظيم التشجير بما يتناسب مع طبيعة الأرصفة واحتياجات حركة المشاة.