السعودية: إطلاق الحوثيين مسيرة باتجاه مكة المكرمة استفزاز لمشاعر المسلمين

خبرني - دانت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة، معتبرة أنه استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت الوزارة في بيان: "أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان باتجاه البلد الحرام أرض الرسالة ومهبط الوحي وقبلة المسلمين، يعد تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة، واستفزازا لمشاعر المسلمين في شتى بقاع العالم، لا سيما أن هذه المحاولة تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بتاريخ 27/07/2017".

وجددت المملكة "دعوتها للمجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الجسيمة، واتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية للمشاعر المقدسة والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة، وتهديد الميليشيات الحوثية لحرية الملاحة البحرية للسفن التجارية والتجارة الدولية".

كما جددت السعودية "التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها".

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية اتهم اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله اليمنية بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، وأدى إلى تصاعد حدة التوتر في الحرب المتجددة باليمن.

ويشن الحوثيون منذ أيام هجمات على السعودية طالت على وجه الخصوص منشات نفطية وعسكرية في جنوب المملكة، حيث يقولون إن الرياض تشن غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم.

ووسع الحوثيون الأسبوع الماضي عقب هجوم سريع وواسع النطاق، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس الحيوية لمصر.