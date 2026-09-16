مصر تنجح في استرداد قناع ذهبي أثري من سويسرا

خبرني - نجحت السفارة المصرية في برن في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري بالتنسيق مع السلطات السويسرية.

وتسلم السفير المصري محمد نجم القطعة الأثرية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وجرت مراسم استرداد القناع الذهبي بحضور رئيس الادارة المركزية لاسترداد الاثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمتنامي بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات.

وأوضحت الوزارة المصرية أن هذا التعاون يأتي على رأسه حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتصدي لعمليات تهريب وتداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، بما يسهم في صون التراث الثقافي والحضاري وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال والاتجار غير القانوني.