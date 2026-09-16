القبض على مصور (الصورة المحرجة) لريهام عبد الغفور

خبرني - عقب أشهر من واقعة تصوير الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور خلسة ونشر صورها بشكل "مسيء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حادثة شغلت الوسط الفني، ألقت الأجهزة الأمنية في البلاد القبض على المتهم بتصوير "الصورة المحرجة" لبطلة مسلسل "نرجس".

وأكد المحامي شعبان سعيد، ممثل نقابة المهن التمثيلية، ضبط المتهم بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وعرضه على النيابة العامة التي قرّرت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالسب والقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

هذا وتعود الواقعة إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، حين تمّ تداول صور ومقاطع مصورة للنجمة المصرية التقطت لها دون موافقتها أثناء حضورها عرضاً خاصاً لـفيلم "خريطة رأس السنة"، في إحدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأثارت طريقة التقاط الصورة استياء الفنانة، خاصة بعد إعادة نشرها مصحوبة بتعليقات وعبارات اعتبرتها مسيئة لها، ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وفحص ملابسات الواقعة.

تصوير من زاوية معينة

في حين، استمعت النيابة إلى أقوال ريهام عبدالغفور، التي أوضحت أنها حضرت العرض الخاص بدعوة رسمية باعتبارها إحدى بطلات العمل، وفوجئت بقيام عدد من الأشخاص بتصويرها داخل القاعة من زوايا كشفت مواضع في جسدها كانت تحرص على إخفائها.

وأضافت أنها فوجئت في اليوم التالي بانتشار الصورة ومقطع مرئي لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبين بعبارات مسيئة.

بدوره، تقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، أسفرت تحرياته وفحص كاميرات المراقبة بالسينما عن تحديد هوية الجاني وإحالته للمحاكمة.

من جانبها، علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على تضامن نقابة المهن التمثيلية المصرية، معها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من الصفحات التي انتهكت خصوصيتها. وقالت عبر صفحتها بـ"فيسبوك":" كان يوم أسود لما بقى في تليفونات بكاميرات.. أدت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على أهداف رخيصة".