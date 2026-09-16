حيلة بسيطة تبعد الحشرات عن منزلك.. رش الخل عند المدخل

خبرني - من منا لم يعانِ أحياناً من رؤية حشرات في المنزل. ولا شك أن رش البيت يتطلب أحيانا نفقات باهظة نسبياً في حال اللجوء إلى شركات متخصصة.

أما اللجوء شخصياً إلى رش مواد كيميائية أو أدوية فقد يحمل بعض المخاطر أحيانا.

لذا ينصح بعض الخبراء بحيلة بسيطة تبعد عن باب منزلك الحشرات، ألا وهي رش الخل الأبيض.

رائحة قوية

إذ تعمل رائحة الخل القوية كحاجز طارد للحشرات، فالنمل والعناكب وحتى الصراصير تميل إلى تجنب المناطق التي تفوح منها هذه الرائحة، مما يجعل الخل خياراً عملياً وخالياً من المواد الكيميائية عند استخدامه عند المدخل الرئيسي للمنزل، وفق موقع "كرونيستا".

هذا ويرى بعض الأشخاص أيضاً أن رش الخل عند المدخل يساعد على إنعاش الأجواء المحيطة وتحسين الإحساس بنظافة المكان.

فيما يكفي وضع خليط من الخل الأبيض والماء في زجاجة رذاذ، ثم رش المزيج على إطار الباب، وأرضية المدخل، فضلا عن الشقوق والفتحات الصغيرة التي تعبر منها الحشرات عادة، وعلى الألواح السفلية للجدران والزوايا المعرضة للهواء الخارجي.

كما يُفضَّل تكرار العملية مرة أو مرتين أسبوعياً للحفاظ على فعاليتها واستمرار تأثيرها.