إدانات واسعة لهجمات الحوثيين على مكة والمدينة.. والتحالف يحذر: الحرمين خط أحمر!

خبرني - توالت الإدانات للهجمات الأخيرة على مكة والمدينة المنورة، فيما وجه التحالف العسكري بقيادة السعودية أصابع الاتهام للحوثيين، مؤكدا أن أمن المقدسات الإسلامية خط أحمر.

وفي التفاصيل، اتهم التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم الأربعاء، جماعة أنصار الله اليمنية بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيّرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي، وأدى إلى تصاعد حدة التوتر في الحرب المتجددة باليمن.

وسارعت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حزام الأسد إلى رفض إعلان الرياض بشأن إسقاط طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى مكة المكرمة، واصفة رواية المملكة بأنها "كذبة". وكتب الأسد في منشور على منصة "إكس" أن "مزاعم استهداف مكة المكرمة كذبة ممجوجة استهلكت سابقا، ولم تعد تنطلي على أحد".



فيما نفى مصدر عسكري بشكل قاطع وجود "أي خطر من جهة اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات"، مستنكرا "بشدة"، ما وصفه بـ"التزوير والخداع والتضليل الذي يمارسه العدو السعودي بادعائه وجود خطر من اليمن على مدينة مكة المكرمة".

في المقابل، توعد التحالف العسكري بقيادة السعودية بالرد، مؤكدا أن أمن المقدسات الإسلامية يمثل "خطا أحمر". وشدد المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نشره على منصة "إكس"، على أن "أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر"، مؤكدا "عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".



إدانات واسعة

وفي سياق ردود الفعل، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الحوثية على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً سافراً لحرمة المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.



من جانبه، أعلن رئيس مجلس علماء باكستان الأمين العام للمجلس العالمي لتعظيم الحرمين الشريفين، الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، رفضه واستنكاره الشديدين لتجاوزات الجماعة اليمنية، وإصرارها على مواصلة عدوانها على السعودية.

وأوضح الشيخ أشرفي في بيان صحفي أن هذه الهجمات الغاشمة استهدفت مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة والرياض وخميس مشيط وأبها وجيزان ونجران والطائف وينبع، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما تسبب في وقوع إصابات في أوساط المدنيين، بينهم كبار السن والنساء والأطفال، وتضرر عدد من المنازل والمركبات والمنشآت الصناعية والبترولية، فضلاً عن تعطيل الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وتعريض السفن السعودية للخطر.



وأكد رئيس مجلس علماء باكستان أن الحوثيين يغلقون أبواب الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية وفق القوانين والقرارات الدولية، ويرفضون دعم فرص السلام، مشيرا إلى أن علماء وشعب باكستان وعلماء وشعوب الأمة العربية والإسلامية يرفضون استمرار هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار وسيادة المملكة.

وفي السياق ذاته، أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد "الاستهدافات التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، واستمرار عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية وإرهاب المسلمين ومقدساتهم".

وندد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، "النهج الإرهابي لجماعة الحوثي وما قامت به من هجمات تمس المقدسات والمساجد، وشملت المدارس والأعيان المدنية، في انتهاك سافر لقيم الدين الحنيف وأبسط المبادئ الإنسانية".



وطالب العيسى الدول الإسلامية والمجتمع الدولي "بإدانة هذه الاستهدافات التي تعرضت لها مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ممن يسمون أنفسهم بـ"أنصار الله"، وما تعكسه أفعالهم من نهج إرهابي يخالف الحرمات الإلهية بتعريض أرواح المسلمين ومقدساتهم للهلاك".

وعلى الصعيد السياسي، أعرب رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف عن إدانته لـ"محاولة استهداف مكة بطائرة مسيّرة" من جانب الحوثيين واصفا المحاولة بـ"الشنيعة والجبانة" ومشيرا إلى أن حماية الحرمين "واجب يحمله كل باكستاني بقلبه".

وكتب شهباز شريف عبر صفحته على منصة "إكس": "يشعر الشعب الباكستاني بالحزن والانزعاج إزاء هذا العمل الشنيع إذ تعجز الكلمات عن التعبير عن مدى الألم والأسى الذي يعترينا جراء هذا الفعل المستهجن وغير المغتفر.. نُشيد باليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة الملكية السعودية، وبتحركها السريع والبطولي".

من جهته، أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، "الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صريحا لمبادئ حسن الجوار الإسلامي وحقوق الجار، ومساسا غير مقبول بسيادة المملكة وأمنها واستقرارها".



تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين السعودية وباكستان يوم 17 سبتمبر 2025 في الرياض، تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني ودعم الاستقرار الإقليمي، عبر تطوير التعاون الدفاعي وترسيخ الردع المشترك ضمن إطار مؤسسي طويل الأمد، وتنص على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُعد أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً عليهما جميعا.

ويشن الحوثيون منذ أيام هجمات على السعودية طالت على وجه الخصوص منشات نفطية وعسكرية في جنوب المملكة، حيث يقولون إن الرياض تشن غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم.

ووسع الحوثيون الأسبوع الماضي عقب هجوم سريع وواسع النطاق، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس الحيوية لمصر.