جامعة البترا تقر تشكيلات قياداتها الأكاديمية للعام الجامعي 2026/2027

خبرني - أقر مجلس أمناء جامعة البترا، في جلسته رقم (8/2026)، التي عقدت برئاسة معالي الدكتور غازي الزبن، تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة، بالموافقة على تعيين نواب رئيس الجامعة والعمداء والقائمين بأعمال العمداء للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من 13 أيلول 2026.

وشملت التشكيلات تعيين الأستاذ الدكتور مياس محمد أحمد الريماوي، والأستاذ الدكتور فيصل أسعد فريد أبو الرب، نائبين لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور نضال عادل محمد القنة عميدًا لكلية الصيدلة والعلوم الطبية، والأستاذ الدكتور عمر محمود عبد الرحمن إعمر عميدًا لكلية الحقوق، والأستاذ الدكتور وسيم أحمد نجيب عودة عميدًا لكلية الآداب والعلوم، والأستاذة الدكتورة نهى هاني محمد صالح الخليلي عميدًا للبحث العلمي والدراسات العليا.

كما قرر المجلس استمرار تعيين الأستاذ الدكتور فراس دخيل كامل السليحات عميدًا لكلية طب الأسنان، وتكليف الدكتور علي يونس عبد الرحمن المقوسي قائمًا بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رانيا فايز عبد الله أبو رمضان قائمة بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم، والدكتور نضال محمد عبد الرزاق حسين قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد علي عبيد الخالدي قائمًا بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية والمالية، والدكتورة هديل سمير مسعود شقير قائمة بأعمال عميد كلية الإعلام، والدكتورة عبير حسن سالم القيسي قائمة بأعمال عميد شؤون الطلبة.

وبناءً على تنسيبات عمداء الكليات، أجرى رئيس الجامعة التشكيلات الخاصة بنواب العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام الأكاديمية، اعتبارًا من 14 أيلول 2026، وذلك على النحو الآتي:

كلية طب الأسنان

كُلّف الأستاذ الدكتور جهاد السخن مساعدًا للعميد للشؤون الأكاديمية والإدارية، والدكتورة دعاء قعدان مساعدة للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والأستاذ الدكتور فراس السليحات رئيسًا لقسم المعالجة الترميمية واللبية والعلوم الطبية الأساسية، والدكتور حسين المومني قائمًا بأعمال رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين وأمراض الفم واللثة، والدكتور عبد الكريم آغا قائمًا بأعمال رئيس قسم الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة، والدكتور أيمن الشناق قائمًا بأعمال رئيس قسم طب أسنان الأطفال والتقويم وطب الفم الوقائي، والأستاذ الدكتور فراس السليحات رئيسًا لقسم تكنولوجيا ص

كلية العمارة والتصميم

كُلّفت الدكتورة منى مروان محمود الأنصاري قائمة بأعمال نائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتورة سلام مرعي مساعدة للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتورة رانيا أبو رمضان قائمة بأعمال رئيس قسم هندسة العمارة، والدكتور محمد خيري عمر ناعة الأسنان.

كلية الصيدلة والعلوم الطبية

كُلّف الدكتور قاسم محمود عارف عبد الله قائمًا بأعمال نائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتور محمد المحادين مساعدًا للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتور لؤي أبو قطوسة قائمًا بأعمال رئيس قسم التحاليل الطبية، والدكتورة آية الكيلاني قائمة بأعمال رئيس قسم التغذية، والدكتورة روان العجيلات قائمة بأعمال رئيس قسم العلوم الصيدلانية والطبية الحيوية، والدكتور أنس خليل قائمًا بأعمال رئيس قسم الصيدلة السريرية والممارسة الصيدلانية، والدكتورة دانية الحياري قائمة بأعمال رئيس قسم الصيدلانيات والتقانة الصيدلانية.

كلية الآداب والعلوم

كُلّف الدكتور حمزة عبد الفتاح عوض العساف قائمًا بأعمال نائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتورة آلاء قطيشات مساعدة للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتور جمال عودة الله قائمًا بأعمال رئيس قسم الرياضيات، والدكتورة صفي نور أباظة قائمة بأعمال رئيس قسم العلوم التربوية، والدكتور نبيل حسنين قائمًا بأعمال رئيس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتورة هبة عمرو قائمة بأعمال رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها، والدكتورة لبنى الكساسبة قائمة بأعمال رئيس قسم اللغات الحديثة، والدكتورة نهى سويدان قائمة بأعمال رئيس قسم الكيمياء، والدكتور محمد القضاه قائمًا بأعمال رئيس قسم العلوم الأساسية الإنسانية.

قائمًا بأعمال رئيس قسم التصميم الجرافيكي، والدكتورة لما أبو حسان قائمة بأعمال رئيس قسم تكنولوجيا تصميم الفيلم الرقمي، والدكتورة منى الأنصاري قائمة بأعمال رئيس قسم التصميم الداخلي، والدكتور منصور الشريف قائمًا بأعمال رئيس قسم التحريك والوسائط المتعددة.

كلية العلوم الإدارية والمالية

كُلّف الأستاذ الدكتور عنبر إبراهيم شلاش محمد نائبًا للعميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتور فايز المومني مساعدًا للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتور موسى الشياب قائمًا بأعمال رئيس قسم إدارة الأعمال وقسم إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية، والدكتور خلف البقاعين قائمًا بأعمال رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية وقسم التكنولوجيا المالية، والدكتور ياسر الهمشري قائمًا بأعمال رئيس قسم المحاسبة، والدكتور واصف مطر قائمًا بأعمال رئيس قسم الأعمال والتجارة الإلكترونية، والدكتور أحمد عيادات قائمًا بأعمال رئيس قسم ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، والدكتورة سيما مقاطف قائمة بأعمال رئيس قسم التسويق وقسم التسويق الرقمي.

كلية الهندسة

كُلّف الدكتور قصي القواسمه مساعدًا للعميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتور حسن بدران مساعدًا للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتور قصي القواسمه قائمًا بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية.

كلية الإعلام

كُلّف الدكتور إبراهيم فؤاد محمد الخصاونة قائمًا بأعمال نائب العميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتورة زينة الزعبي قائمة بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والترويج الرقمي، والدكتور عبيدة الربابعة قائمًا بأعمال رئيس قسم الصحافة والإعلام الرقمي، والدكتورة هديل شقير قائمة بأعمال رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون.

كلية تكنولوجيا المعلومات

كُلّف الدكتور محمد العثمان مساعدًا للعميد للشؤون الأكاديمية، والدكتورة مي النشاشيبي مساعدة للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتور خليل عمر قائمًا بأعمال رئيس قسم هندسة البرمجيات، والدكتور محمد العودات قائمًا بأعمال رئيس قسم علم الحاسوب والواقع الافتراضي، والدكتور محمد عرفة قائمًا بأعمال رئيس قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والدكتور حسن كناكر قائمًا بأعمال رئيس قسم أمن المعلومات.

كلية الحقوق

كُلّف الدكتور معتصم حيف مساعدًا للعميد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا، والدكتور معن جويحان مساعدًا للعميد لشؤون الطلبة والجودة، والدكتورة رهان أبو الزيت قائمة بأعمال رئيس قسم القانون العام، والدكتورة حنين منصور قائمة بأعمال رئيس قسم القانون الخاص.

عمادة شؤون الطلبة

كُلّف الدكتور مصطفى الطروانة مساعدًا لعميد شؤون الطلبة.

وتأتي هذه التشكيلات في إطار حرص جامعة البترا على تعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، ودعم مسيرة الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة الطلبة، بما ينسجم مع توجهاتها نحو التميز والريادة.