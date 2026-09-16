الملك يغادر في جولة عمل تشمل 3 دول

خبرني - غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، متوجها إلى فرنسا، في مستهل جولة عمل تشمل أيضا جمهورية التشيك والولايات المتحدة.

ففي باريس، يترأس جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون جولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" حول سبل دعم الجيش اللبناني، كما يعقد جلالته مباحثات مع الزعيمين الفرنسي واللبناني.

وفي براغ، يلتقي جلالته رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس الوزراء أندريه بابيش.

ويختتم جلالة الملك جولته التي ترافقه خلالها جلالة الملكة رانيا العبدﷲ، في مدينة نيويورك، حيث يشارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلقي خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

كما يعقد جلالة الملك، على هامش الاجتماعات، لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود مشاركين.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.