رويترز : اجتماع اميركي حوثي عقد في سلطنة عمان مطلع الاسبوع

خبرني - أفادت خمسة مصادر ‌مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة ​الحوثي اليمنية في سلطنة ​عمان مطلع الأسبوع، وذلك ⁠بعد أيام من ​سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران ​على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر ​في هجوم واسع ​النطاق شكل هزيمة للقوات المدعومة من ‌السعودية.

وذكرت ⁠ثلاثة من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع، الذي ​لم ​يتم ⁠الإعلان عنه، عُقد في السفارة الأمريكية ​في مسقط. وأفاد ​مصدران ⁠بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط في ⁠المنطقة ​منذ فترة ​طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.