رويترز : اجتماع اميركي حوثي عقد في سلطنة عمان مطلع الاسبوع

خبرني - أفادت خمسة مصادر مطلعة بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الجماعة المتحالفة مع إيران على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر في هجوم واسع النطاق شكل هزيمة للقوات المدعومة من السعودية.
وذكرت ثلاثة من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع، الذي لم يتم الإعلان عنه، عُقد في السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية، التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.