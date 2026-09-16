جامعة عمان العربية تشارك في الحفل الختامي لمسابقة (لنبتكر) لريادة الأعمال والابتكار لليافعين لعام 2026 في نسختها السابعة

خبرني - شاركت جامعة عمان العربية في الحفل الختامي وإعلان نتائج مسابقـــــة " لنبتكر" لريادة الأعمال والابتكار لليافعين لعام 2026 في نسختها السابعة، والذي أقيم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سميّة بنت الحسن المعظمة رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبتنظيم من شركة انتروجيت (Entro Gate).

ومثل جامعة عمان العربية في الحفل الدكتور سامر عياصرة مدير مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة كعضو في لجنة تحكيم المسابقة، والسيد يوسف الخالد رئيس قسم التدريب والارشاد والتوجيه في مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في الجامعة، وذلك في إطار جهود الجامعة الداعمة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى فئة اليافعين، وتنمية قدراتهم الإبداعية والريادية، وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات مبتكرة تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وتهدف مسابقة " لنبتكر"، التي أطلقتها شركة Entro Gate للعام السابع على التوالي، إلى تزويد الطلبة بمهارات ريادة الأعمال وأدوات الابتكار، وتمكينهم من تطوير أفكار ومشاريع ريادية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لتحديات ومشكلات واقعية ضمن (8) قطاعات رئيسية، ويذكر أن المسابقة تقام سنويًا بالتعاون مع "مساحة الصنّاع" أحد برامج مؤسسة ولي العهد، ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، ووزارة التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين، إلى جانب عدد من الشركاء من القطاع الخاص، وبمشاركة نخبة من الطلبة المبتكرين من عدد من الدول العربية.

ويأتي حضور جامعة عمان العربية في هذه الفعالية تأكيدًا لنهجها في دعم منظومة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، وحرصها على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية بتمكين الشباب، مما يسهم في توفير بيئة محفزة لتطوير الأفكار الريادية، وصقل مهارات الطلبة واليافعين، وتشجيعهم على توظيف معارفهم وقدراتهم في ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسارات التنمية المستدامة.