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  • جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة «بنك الملابس» وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة

جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة «بنك الملابس» وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة

  • 16 أيلول 2026
  • 13:44
جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة بنك الملابس وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة

خبرني  - محمد شهاب عضيبات
نفذت جمعية تمكين سيدات برما الخيرية مبادرة «بنك الملابس»، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف مساندة الأسر العفيفة والمحتاجة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع المحلي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الداعمة للعمل الخيري والإنساني والوقوف إلى جانب الأسر المحتاجة.
وتولت رئيسة الجمعية الدكتورة عبير البرماوي استلام كميات من الملابس والأحذية، إلى جانب عدد من المستلزمات، حيث جرى توزيعها على أكثر من 100 أسرة في قضاء برما وخشيبة، شملت أسرًا عفيفة وأيتامًا وأسرًا محتاجة، إضافة إلى سكان سكن كريم لعيش كريم.
وأكدت البرماوي أن المبادرة تأتي في إطار رسالة الجمعية لخدمة المجتمع المحلي والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وتجسيد قيم التكافل والتراحم التي يحرص الأردن على ترسيخها، مشيدةً بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ودعمها للمبادرات الإنسانية والخيرية.
وأشارت إلى أن الشراكة بين المؤسسات والجمعيات الخيرية تسهم في توسيع نطاق العمل الإنساني والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستفيدة، بما يعزز أثر هذه المبادرات ويحقق أهدافها الاجتماعية.
وبينت البرماوي أن مبادرة «بنك الملابس» تأتي ضمن برامج الجمعية وجهودها المتواصلة لخدمة أبناء قضاء برما وخشيبة، مؤكدة حرص الجمعية على تقديم مبادرات عملية تلبي احتياجات الأسر العفيفة والأيتام والمحتاجين.
ودعت إلى مواصلة دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وتعزيز ثقافة التكافل والتعاون بين مختلف مؤسسات المجتمع، مؤكدة أن العطاء نهج راسخ، وأن خدمة أبناء المجتمع المحلي مسؤولية وشرف.

جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة «بنك الملابس» وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة
جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة «بنك الملابس» وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة
جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تنفذ مبادرة «بنك الملابس» وتستفيد منها أكثر من 100 أسرة

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