جامعة عمان العربية تعزز مشاركة طلبتها في برامج تمكين الشباب وإعداد القيادات

خبرني - تواصل جامعة عمان العربية دعم مشاركة طلبتها في البرامج والفعاليات الهادفة إلى تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة وخدمة المجتمع، وانطلاقًا من حرصها على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم القيادية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات والمبادرات الوطنية المعنية بالشباب، شارك الطالب معن العدوان من كلية الأعمال/تخصص إدارة الأعمال في الجامعة، في الاجتماع التنسيقي الذي نظمه مجلس شباب العزم بالتعاون مع مركز الشباب العربي، والذي تناول عددًا من المحاور المرتبطة بتمكين الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وهدف اللقاء إلى التعريف بالدور الذي يقوم به كل من مركز الشباب العربي ومجلس شباب العزم في دعم وتمكين الشباب الجامعي، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، إلى جانب استعراض أهداف برنامج "جسر القادة"، وهو برنامج وطني لإعداد القيادات الشبابية يمتد على مدار (5) أشهر، ويُنفّذ بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة، ويركز على بناء قدرات الشباب، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتعزيز وعيهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وتأتي مشاركة الطالب العدوان في هذا اللقاء في إطار اهتمام جامعة عمان العربية بإتاحة الفرص أمام طلبتها للانخراط في البرامج والمبادرات الشبابية، مما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي لديهم، وربط معارفهم الأكاديمية بالتجارب والممارسات المجتمعية، حيث تؤكد الجامعة بأن دعم مشاركة الطلبة في المبادرات الوطنية والشبابية يمثل جانبًا مهمًا من دورها في إعداد طلبة يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة الإيجابية في المجتمع، وتعزيز ثقافة المبادرة والمسؤولية المجتمعية والقيادة لدى الشباب.