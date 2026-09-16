iCAUR تنطلق رسميًا في الأردن بالشراكة مع GKS Auto وتكشف عن أول طرازين في السوق الأردني

خبرني – أعلنت iCAUR رسميًا عن انطلاقها في السوق الأردني، خلال حفل إطلاق أقيم مساء الثلاثاء في فندق سانت ريجيس عمّان، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، وممثلين عن السفارتين الصينية والمصرية، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والإعلاميين والضيوف والشركاء.

ويأتي دخول iCAUR إلى المملكة من خلال شركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات (GKS Auto)، الموزع الرسمي والحصري للعلامة في الأردن، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في سوق السيارات الأردني، مع طرح أول طرازين للعلامة في المملكة، وهما iCAUR 03T وiCAUR V27.

وتستند هذه الخطوة إلى خبرة GKS Auto في السوق الأردني، حيث انطلقت شركة الفائقة الدولية لتجارة السيارات في المملكة عام 2024، مستفيدة من خبرة مجموعة جي بي كورب، التي تعود جذورها إلى غبور وتمتد خبرتها لأكثر من ثمانية عقود في قطاع السيارات.

ومنذ انطلاقتها، عملت GKS Auto على بناء حضورها في السوق الأردني من خلال التركيز على جودة المنتجات، وفهم احتياجات العملاء، واختيار العلامات التي تتوافق مع تطلعات المستهلك الأردني. ويأتي انضمام iCAUR إلى محفظتها ليشكل امتدادًا لهذه الرؤية، مع تقديم علامة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والأداء ضمن هوية خاصة بها.

وخلال الحفل، تم استعراض رؤية iCAUR وفلسفتها التي تتمحور حول “Classic Never Fades”، في تعبير عن هوية العلامة التي تركز على التصميم ذي الشخصية، والتكنولوجيا المتطورة، والتفاصيل التي تحافظ على حضورها مع مرور الوقت.

وشهدت الأمسية لحظتها الرئيسية مع الكشف الرسمي عن سيارات iCAUR، في عرض استعراضي قدم أول ظهور رسمي للطرازين في الأردن، قبل الإعلان عن مواصفاتهما وأسعارهما في السوق المحلي.

iCAUR 03T: 428 حصانًا ومدى إجمالي يصل إلى 800 كيلومتر

تقدم iCAUR 03T مزيجًا من التصميم المميز والأداء القوي والتكنولوجيا الحديثة، حيث تأتي بقوة قصوى تبلغ 428 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 505 نيوتن متر، مع مدى إجمالي يصل إلى 800 كيلومتر وقاعدة عجلات بطول 2,783 ملم.

ويبلغ السعر الرسمي لـ iCAUR 03T في السوق الأردني 29,500 دينار أردني.

كما توفر السيارة كفالة مصنعية لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر على كافة أجزاء المركبة، إضافة إلى كفالة للبطارية لمدة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر.

iCAUR V27: مدى إجمالي يصل إلى 1,000 كيلومتر

أما iCAUR V27، فتقدم تجربة تجمع بين الراحة والثبات والأداء، مع قوة قصوى تصل إلى 455 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 505 نيوتن متر، ومدى إجمالي يصل إلى 1,000 كيلومتر، وقاعدة عجلات بطول 2,900 ملم.

وتنطلق iCAUR V27 في السوق الأردني بسعر يبدأ من 28,900 دينار أردني.

وتحصل V27 على كفالة للمركبة لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر، وكفالة للبطارية لمدة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر، إلى جانب كفالة لمحرك البنزين لمدة 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر.

ويمثل إطلاق 03T وV27 البداية الرسمية لرحلة iCAUR في الأردن، في الوقت الذي تواصل فيه العلامة بناء حضورها في الأسواق العالمية، مستندة إلى مزيج من التصميم والتكنولوجيا والأداء، وبهوية تعكس فلسفتها الخاصة.

ومع انطلاقها الرسمي في المملكة، تبدأ iCAUR فصلًا جديدًا في السوق الأردني من خلال GKS Auto، لتقدم للعملاء تجربة جديدة في عالم السيارات، وتضع أولى خطواتها على طرقات المملكة بطرازين يجسدان رؤيتها المستقبلية.