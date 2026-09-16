البنك العربي يدعم فعالية للأطفال الأيتام بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

خبرني - واصل البنك العربي دعمه لبرنامج "يوم اليتيم" التابع لبنك الملابس الخيري، إحدى إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، من خلال تقديم رعايته لفعالية مخصصة للأطفال الأيتام، تجسيدًا لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية ودوره في دعم المبادرات التي تُحدث أثرًا مباشرًا في حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

واستفاد من النشاط أكثر من 119 طفل، خاضوا تجربة تسوق متكاملة داخل صالة بنك الملابس الخيري في عمان، حيث أتيحت لهم حرية اختيار ما يناسبهم من الملابس والأحذية والحقائب المدرسية، بمرافقة متطوعين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومتطوعي البنك العربي، الذين شاركوا الأطفال تفاصيل اليوم وساهموا في خلق أجواء تفاعلية مليئة بالفرح.

وتأتي هذه الفعالية امتدادًا للدعم الذي يقدمه البنك العربي لبرنامج "يوم اليتيم" للعام الثالث عشر على التوالي، وحرصه على المساهمة في تلبية احتياجات الأطفال الأيتام وتعزيز مساهمته في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التطوع وتشجيع الموظفين على الانخراط في الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع المباشر على المجتمع.

ويواصل بنك الملابس الخيري، من خلال تعاونه مع مختلف المؤسسات الوطنية، توفير احتياجات الأطفال والأسر المستفيدة وفق آلية تتيح لهم حرية اختيار احتياجاتهم من داخل صالاته حيث بلغ إجمالي عدد المنتفعين من خدماته منذ التأسيس 2,233,221 منتفعًا، فيما تجاوز عدد القطع التي تم توزيعها 10,132,780 قطعة، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويحوّل عملية الحصول على الملابس إلى تجربة إنسانية أكثر تفاعلًا وخصوصية.

ويُشار إلى أن البنك العربي يتبنى نهجاً متكاملاً في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، يهدف إلى تعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تغطي عدة مجالات، تشمل الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة

