الأردن.. بث مباشر لقرعة تمليك الأراضي لـ482 معلماً

خبرني - أعلنت وزارة التربية والتعليم عزمها إجراء قرعة أسماء المستفيدين من الدفعة الثانية لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين.

وبينت الوزارة أنها ستجري القرعة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، في تمام الساعة 12 ظهرًا، يوم الخميس الموافق 17/9/2026 ، حيث أنهت إقرار القوائم النهائية بأسماء المعلمين المرشحين للدفعة الثانية وعددهم (482) معلم ومعلمة.

وكانت الحكومة قد خصصت (1039) قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50٪ مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.

وجاءت هذه المبادرة عقب توجيهات رئيس الوزراء، جعفر حسان في تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمهنية، وأهمية تحسين الواقع المعيشي للمعلمين، ودعمهم وتمكينهم.