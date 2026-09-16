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  • جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027

جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027

  • 16 أيلول 2026
  • 13:00
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 20262027

خبرني  - انطلاقًا من حرص جامعة عمان العربية على الاستثمار في كوادرها الأكاديمية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر والجودة، افتتح الأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، مندوباً عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة أعمال الورش التدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية ضمن برنامج خطة التطوير الأكاديمي للعام الجامعي 2026/2027 والتي ينفذها مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة/ دائرة التطوير الأكاديمي، ويتضمن البرنامج تنفيذ نحو (32) ورشة تدريبية مع بداية الفصل الدراسي الحالي موجهة للعمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام الأكاديمية ولأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى الكوادر الأكاديمية الجديدة.

وخلال افتتاح أعمال الورش التدريبية أكد الدكتور يامين على أن الاستثمار في تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية يشكل أحد المرتكزات الرئيسة للارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتعزيز التميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن جامعة عمان العربية تولي التطوير الأكاديمي وبناء القدرات المهنية لأعضاء الهيئة التدريسية اهتمامًا كبيرًا، لما لهما من دور محوري في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمخرجات التعلم، موضحاً أن البرنامج التدريبي لهذا العام جاء في إطار شمولي يواكب الاحتياجات الأكاديمية والمهنية لأعضاء الهيئة التدريسية، وينسجم مع التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي، مبينًا أن تنفيذ (32) ورشة تدريبية يعكس نهج الجامعة في ترسيخ ثقافة التعلم والتطوير المستمر، وتمكين أعضاء الهيئة التدريسية من توظيف الأساليب والممارسات الحديثة في التدريس والتقويم، مما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتعزيز تجربة الطلبة، ويدعم تحقيق الجامعة لأهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.

 

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسن الزعبي مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة عمان العربية على أن البرنامج التدريبي للعام الجامعي 2026/2027 تم إعداد محاوره استنادًا إلى الأولويات التطويرية والاحتياجات التدريبية للفئات الأكاديمية المستهدفة، وبما يواكب المستجدات المتسارعة في مجالات التعليم والتعلم، والذكاء الاصطناعي، والثقافة الرقمية، وضمان الجودة، والتقويم، والبحث العلمي، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتطوير الأكاديمي، موضحاً أن البرنامج يستهدف إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية، العمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية الجدد، مما يعزز تكامل جهود التطوير المؤسسي، ويسهم في بناء قدرات أكاديمية متكاملة قادرة على مواكبة متطلبات التعليم الجامعي الحديث، وأضاف أن دائرة التطوير الأكاديمي ستعمل على متابعة أثر الورش التدريبية وقياس مدى استفادة المشاركين منها، والاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير البرامج التدريبية اللاحقة، مؤكدًا أن الهدف من البرنامج لا يقتصر على تنفيذ الورش التدريبية، وإنما يتجاوز ذلك إلى إحداث أثر ملموس ومستدام في الممارسات الأكاديمية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

 

ويأتي تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار جهود جامعة عمان العربية المتواصلة لترسيخ ثقافة الجودة والتطوير المستمر، وتعزيز الإبداع والابتكار، وتبادل الخبرات والممارسات الأكاديمية، ودعم التطوير المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، مما يسهم في الارتقاء بالأداء الأكاديمي، وتعزيز التميز المؤسسي، وتحسين مخرجات الجامعة.

جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027
جامعة عمان العربية تطلق خطة التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية للفصل الدراسي الأول 2026/2027

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