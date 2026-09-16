جامعة عمان العربية تعزز حضورها الإقليمي بمشاركتها في المعرض الخليجي الخامس للتدريب والتعليم في أبو ظبي

خبرني - تشارك جامعة عمان العربية في فعاليات المعرض الخليجي الخامس للتدريب والتعليم (GCC Exhibition for Training & Education)، المقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أيلول 2026 في منارة السعديات بإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الإقليمية والدولية، ويمثل الجامعة في المعرض مدير دائرة التسويق الدكتور محمد نصار.

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار توجهها نحو تعزيز حضورها الإقليمي والتعريف ببرامجها الأكاديمية واستقطاب الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، من خلال التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين التربويين والمؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية على أن مشاركة الجامعة في مثل هذه المعارض التعليمية الإقليمية تمثل جزءًا مهمًا من استراتيجيتها في توسيع حضورها الخارجي وتعزيز التواصل المباشر مع الطلبة والمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تتيح للجامعة عرض برامجها الأكاديمية النوعية والتعريف ببيئتها التعليمية، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون والتواصل مع مختلف مكونات القطاع التعليمي في المنطقة.

ويشكل المعرض الذي يستقطب أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية إقليمية ودولية وأكثر من 8 آلاف من الطلبة المسجلين لحضور المعرض، منصة مهمة أمام الجامعة لعرض منظومتها الأكاديمية التي تضم 11 كلية، و30 برنامج بكالوريوس، و19 برنامج ماجستير، إلى جانب برنامج للدبلوم العالي وبرنامج للدبلوم المتوسط، بما يعكس تنوع الخيارات الأكاديمية التي توفرها الجامعة في عدد من المجالات العلمية والمهنية الحديثة.

بدوره أشار الدكتور محمد نصار مدير دائرة التسويق في جامعة عمان العربية إلى ان مشاركة الجامعة في المعرض تركز بصورة خاصة على التعريف بالبرامج النوعية التي ترتبط باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مشيرًا إلى أن توجه الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية يقوم على الجمع بين جودة التعليم، والتخصصات الحديثة، والمهارات التطبيقية التي تعزز فرص الخريجين في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف نصار أن كلية علوم الطيران تمثل إحدى أبرز التجارب الأكاديمية النوعية في الجامعة، حيث تطرح ثلاثة برامج بكالوريوس هي صيانة الطائرات، وإلكترونيات الطيران، وإدارة الطيران، وهي برامج متخصصة تستهدف تأهيل كوادر قادرة على العمل في قطاع الطيران الذي يشهد توسعًا متواصلًا على مستوى المنطقة والعالم. وتتميز الكلية بمكانة متقدمة إقليميًا في مجال التعليم المرتبط بعلوم الطيران، وما حققته برامجها من اعتمادات وإنجازات أكاديمية ومهنية دولية.

وتولي الجامعة خلال مشاركتها اهتمامًا كذلك بالبرامج الأكاديمية المرتبطة بتحولات المستقبل والتكامل بين التكنولوجيا والعلوم الصحية، ومن أبرزها بكالوريوس المعلوماتية الحيوية، وبكالوريوس المعلوماتية الصحية وإدارة المعلومات في كلية العلوم الطبية التطبيقية، إلى جانب برامج العلوم الطبية المخبرية والتغذية العلاجية والحميات.

وتبرز أهمية برنامجي المعلوماتية الحيوية والمعلوماتية الصحية وإدارة المعلومات في كونهما ينتميان إلى جيل جديد من التخصصات التي تجمع بين العلوم الطبية والصحية والتكنولوجيا، وتتيح للطالب تطوير مهارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعامل مع المعلومات الطبية والصحية، وهي مجالات تتزايد أهميتها مع التحول الرقمي المتسارع في أنظمة الرعاية الصحية والبحث العلمي.

كما تعرض الجامعة عددًا من برامج الدراسات العليا المتخصصة التي تستهدف تطوير كفاءات قادرة على التعامل مع متطلبات القطاعات الحديثة، ومن بينها ماجستير الإدارة الاستراتيجية، وماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية الذي تطرحه كلية الصيدلة، إلى جانب مجموعة من برامج الماجستير في المجالات الإدارية والتقنية والقانونية والتربوية والصحية وغيرها.

وأكد نصار أن المشاركة في معرض أبو ظبي لا تقتصر على التعريف بالبرامج الأكاديمية، بل تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المجتمع التعليمي في دولة الإمارات ودول الخليج، والتعرف إلى اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم، وبناء علاقات مع المدارس والمؤسسات والجهات العاملة في قطاع التعليم، بما يدعم توجه الجامعة نحو توسيع قاعدة طلبتها وتعزيز مكانتها على المستوى الإقليمي.

ويعد المعرض الخليجي للتدريب والتعليم من المنصات التعليمية الإقليمية التي تجمع الطلبة وأولياء الأمور والمرشدين الأكاديميين مع الجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب، ويوفر للطلبة فرصًا للتعرف بصورة مباشرة إلى برامج التعليم العالي والتدريب والتخصصات المستقبلية والمنح والمسارات الأكاديمية والمهنية المتاحة.

وتنسجم مشاركة جامعة عمان العربية في المعرض مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير برامج أكاديمية مرتبطة بالمتغيرات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل، وتعزيز حضورها خارج الأردن، واستقطاب الطلبة من مختلف الدول، بما يسهم في دعم مكانة الجامعة والتعليم العالي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.