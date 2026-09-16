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60 ألف يورو.. حكم قضائي جديد في أزمة مبابي وسان جيرمان

  • 16 أيلول 2026
  • 12:57
60 ألف يورو حكم قضائي جديد في أزمة مبابي وسان جيرمان

خبرني - أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكما يلزم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بدفع 60 ألف يورو إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان على خلفية قضية تجميد حسابات النادي المصرفية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" ونقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن ممثلي مبابي كانوا بادروا إلى إجراءات الحجز التحفظي على أموال باريس سان جيرمان، في إطار النزاع القضائي بين الطرفين بشأن مستحقات اللاعب المالية.

وكان الحجز، الذي بلغت قيمته 55 مليون يورو، ساريا خلال الفترة من 10 أبريل إلى 25 مايو 2025.

واعتبر باريس سان جيرمان أمام المحكمة أن تجميد الحسابات المصرفية للنادي شكل تهديدا لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئات الرياضية، محذرا من إمكانية تعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بما في ذلك فرض قيود على تسجيل لاعبين جدد.

وتعود القضية إلى مطالبة مبابي للنادي الباريسي بسداد أكثر من 60 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت غير مدفوعة.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العمل حكما بإلزام باريس سان جيرمان بدفع نحو 61 مليون يورو للاعب.

وكان مبابي غادر باريس سان جيرمان وانتقل إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد انتهاء مسيرته مع النادي الفرنسي.

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