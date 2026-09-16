زين كاش راعٍ ماسي للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين)

خبرني - التزاماً منها بدعم الشباب والتعليم والابتكار، وتعزيز المهارات التي تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل؛ قدّمت شركة زين كاش رعايتها الماسية للمؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي (على خطى الحسين) الذي نظمته جامعة اليرموك ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وافتتح المؤتمر رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري مندوباً عن وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وممثلي القطاعين العام والخاص، بهدف بحث مستقبل التعليم التقني والتطبيقي وتعزيز ارتباطه باحتياجات سوق العمل والتنمية الاقتصادية.

وتأتي رعاية زين كاش لهذا المؤتمر انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعليم التقني والتطبيقي في إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والمهارات العملية اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، والاستعداد للوظائف والفرص المستقبلية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتأكيداً على مواصلة دعم الشركة للمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعمل على تطوير مهاراتهم وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي للمساهمة في بناء بيئة داعمة تتيح للشباب تطوير قدراتهم وتحويل معارفهم ومهاراتهم إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح.

كما تعكس هذه الرعاية دور شركة زين كاش كشركة تكنولوجيا مالية أردنية تسعى إلى دعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات والابتكار، إيماناً منها بأن الاستثمار في الشباب وتطوير قدراتهم يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش الأردن سلطان كشورة بأن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز دور التعليم التقني والتطبيقي في إعداد الكفاءات القادرة على الاستجابة للتحولات التي يشهدها سوق العمل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص بما يتيح للطلبة والشباب فرصاً أكبر لاكتساب المهارات العملية والخبرات المرتبطة باحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد بأن زين كاش تحرص من خلال دعمها لهذه المبادرات على أن تكون جزءاً من الحوار حول مستقبل المهارات والوظائف والمساهمة في المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للتعلّم والتطور والابتكار لا سيما في ظِل التطور المتسارع في التكنولوجيا والتحول الرقمي وبما يعزز جاهزية الكفاءات الأردنية للفرص التي يفرضها سوق العمل مستقبلاً.

من جانبه قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور مالك الشرايري: " يمثل المؤتمر الوطني الأول للتعليم التقني والتطبيقي محطة مهمة في جهود جامعة اليرموك لتعزيز الحوار الوطني حول مستقبل التعليم وسبل مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تمكين الشباب وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، كما أعرب عن تقديره لشركة زين كاش على رعايتها الماسية للمؤتمرمؤكداً بأن الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص تشكل عاملاً أساسياً في تطوير منظومة التعليم والتدريب وفتح فرصاً جديدة أمام الشباب وتعزيز قدرتهم على المنافسة والابتكار والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية."

ويشكّل المؤتمر منصة وطنية تجمع نخبة من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاعات التعليم والتدريب وسوق العمل، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية وتسليط الضوء على أهمية تطوير منظومة التعليم التقني والتطبيقي، بما يسهم في رفع جاهزية الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل.