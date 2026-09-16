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أمانة عمان: لا تعيينات في وظيفة عامل وطن

  • 16 أيلول 2026
  • 12:50
أمانة عمان لا تعيينات في وظيفة عامل وطن

خبرني  -  أكدت أمانة عمان الكبرى ان التعيينات في وظيفة “عامل وطن” و“مستخدم” موقوفة منذ عام 2019، وحتى إشعار آخر، وذلك بهدف تنظيم العمل و هيكلة الكوادر الميدانية وفق الاحتياجات الفعلية.

و أوضحت أن تعيين عمال الوطن سيكون من خلال الشركات الخاصة الجديدة المتعاقد معها لتزويد خدمات جمع ونقل النفايات، ولا علاقة للأمانة بعمليات التوظيف ضمن هذه الشركات.

وأشارت الأمانة  أن التعيينات لبعض الوظائف المطلوبة يكون عن طريق الإعلان في الصحف الرسمية بالتنسيق مع هيئة الخدمة و الإدارة العامة، وذلك وفق الأطر القانونية والمعايير المعتمدة. 
 

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