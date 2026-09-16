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سفير إسرائيل بالإمارات يرجح انضمام دولة عربية لاتفاقيات التطبيع

  • 16 أيلول 2026
  • 12:41
سفير إسرائيل بالإمارات يرجح انضمام دولة عربية لاتفاقيات التطبيع

خبرني - قال السفير الإسرائيلي في الإمارات يوسي شيلي إنه يتوقع انضمام دولة خليجية جديدة إلى اتفاقات السلام مع دولة الاحتلال قريبا.

وخلال مقابلة مع هيئة البث العبرية، قال شيلي، إن جهودا تُبذل حاليا لتوسيع اتفاقات أبراهام، متوقعا انضمام دولة خليجية جديدة إليها خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح شيلي، أن الدولة المتوقعة هي الكويت التي قد تنضم لاتفاقيات السلام، قائلا، "ربما تكون أمامنا مفاجأة، والجميع يعمل على هذا الأمر".

وقال إن انضمام الكويت قد يحدث ذلك خلال فترة تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر.
وأوضح السفير الإسرائيلي أن هناك مؤشرات، بحسب تقديره، على أن الكويت بدأت تستوعب التحولات التي شهدتها المنطقة. كما أشار إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون مع الإمارات وتطوير العلاقات بين الجانبين.

وحول التقارير التي تحدثت عن تحذير الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر، قال شيلي إنه لا علم له بوجود مثل هذا التحذير.

ولفت إلى أنه كان موجودا في الإمارات خلال تلك الفترة، لكنه "لا يتذكر أي تحذير أو أي نقاش حول هذا الأمر"، مؤكدا أنه لم يسمع عن تحذير من هذا النوع خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. 

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