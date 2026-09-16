التعب المزمن.. متى تكون مراجعة الطبيب ضرورة؟

خبرني - يشعر معظم الناس بالتعب من وقت إلى آخر، خصوصًا بعد يوم طويل أو قلة النوم أو بذل مجهود بدني كبير. وغالبًا ما يتحسن هذا الشعور بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة. لكن عندما يستمر التعب لفترة طويلة، ويصبح شديدًا أو يؤثر في القدرة على أداء الأنشطة اليومية والعمل والدراسة والعلاقات الاجتماعية، فقد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى التقييم. ويُعرف هذا النوع من التعب المستمر أو المتكرر باسم التعب المزمن.

في المقال الآتي، يُقدّم معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، معلومات مهمة عن أسباب التعب المزمن والأعراض المصاحبة له، وكيفية تشخيص هذه الحالة، والوضع الذي يجب فيه مراجعة الطبيب، إضافة إلى كيفية التعامل مع التعب المزمن، والفرق بينه وبين متلازمة التعب المزمن.

من المهم التمييز بين التعب العابر والتعب المزمن. فالتعب المزمن ليس مجرد الشعور بالنعاس أو الحاجة إلى النوم، بل قد يكون إحساسًا مستمرًا بالإرهاق وقلة الطاقة وصعوبة القيام بالمهام المعتادة، حتى بعد الراحة. وقد تختلف شدته من شخص إلى آخر، كما قد تتغير أسبابه وطريقة التعامل معه.

ما أسباب التعب المزمن؟

للتعب المزمن أسباب عديدة، وقد يكون أحيانًا نتيجة أكثر من عامل في الوقت نفسه. ومن أكثر الأسباب شيوعًا قلة النوم أو اضطرابات النوم، مثل الأرق أو انقطاع النفس أثناء النوم. كما يمكن أن يرتبط التعب المزمن بالتوتر المستمر، والقلق، والاكتئاب، والإجهاد النفسي.

وقد يكون التعب أيضًا أحد أعراض بعض الحالات الطبية، مثل فقر الدم، واضطرابات الغدة الدرقية، والسكري، وبعض أمراض القلب أو الكبد أو الكلى. كما قد يظهر بعد الإصابة ببعض أنواع العدوى، أو يستمر لدى بعض الأشخاص بعد التعافي من عدوى معينة.

وتشمل العوامل الأخرى التي قد تسهم في الشعور بالتعب المستمر سوء التغذية، ونقص بعض العناصر الغذائية، وقلة النشاط البدني، أو الإفراط في بذل المجهود. كما يمكن لبعض الأدوية أن تسبب التعب أو النعاس كأثر جانبي.

لذلك، لا ينبغي افتراض أن التعب المزمن سببه الإجهاد فقط، خصوصًا إذا كان جديدًا أو شديدًا أو مستمرًا دون تفسير واضح.

ما الأعراض المصاحبة؟

قد يظهر التعب المزمن على شكل انخفاض واضح في الطاقة أو الشعور بالإرهاق معظم الوقت. وقد يرافقه صعوبة في التركيز أو التفكير، وضعف القدرة على إنجاز المهام المعتادة، واضطراب النوم، والصداع، وآلام العضلات أو المفاصل لدى بعض الأشخاص.

وقد يلاحظ الشخص أيضًا تغيرًا في المزاج، أو انخفاضًا في الدافعية والرغبة في ممارسة الأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا. وفي بعض الحالات، قد يشعر الشخص بأن النوم والراحة لا يمنحانه الانتعاش المعتاد.

وتختلف الأعراض من شخص إلى آخر، ولذلك فإن وجود التعب وحده لا يعني بالضرورة الإصابة بمرض معين.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا استمر التعب لعدة أسابيع دون سبب واضح، أو بدأ يؤثر بشكل ملحوظ في الحياة اليومية، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم الحالة. وتزداد أهمية التقييم الطبي إذا كان التعب مصحوبًا بأعراض أخرى، مثل فقدان الوزن غير المبرر، أو الحمى المستمرة، أو التعرق الليلي، أو ضيق التنفس، أو ألم الصدر، أو خفقان القلب، أو تغيرات واضحة في المزاج.

وفي حال ظهور ألم شديد في الصدر، أو صعوبة شديدة في التنفس، أو إغماء، أو ارتباك مفاجئ، أو أعراض عصبية جديدة، ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة.

كيف يتم تشخيص سبب التعب المزمن؟

لا يوجد فحص واحد يمكنه تحديد سبب التعب المزمن في جميع الحالات. يبدأ الطبيب عادةً بأخذ تاريخ صحي مفصل، بما في ذلك مدة التعب، ونمط النوم، والنظام الغذائي، والأدوية المستخدمة، والحالة النفسية، وأي أعراض أخرى مصاحبة.

وقد يجري الطبيب فحصًا سريريًا، ثم يطلب بعض الفحوصات المخبرية بحسب الأعراض والتاريخ الصحي. ويمكن أن تشمل هذه الفحوصات، عند الحاجة، تعداد الدم للتحقق من فقر الدم، وفحوصات الغدة الدرقية، ومستويات السكر، ووظائف الكبد والكلى، وغيرها من الفحوصات التي يحددها الطبيب.

الهدف ليس علاج التعب كعرض فقط، وإنما اكتشاف السبب الأساسي ومعالجته.

ماذا يمكن أن أفعل لتقليل التعب؟

يعتمد التعامل مع التعب المزمن على سببه، لكن هناك بعض العادات التي قد تساعد على تحسين مستويات الطاقة والصحة العامة. ومن أهمها تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، والحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم قدر الإمكان.

كما يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين، وشرب كمية مناسبة من الماء. ويساعد النشاط البدني المنتظم، حتى لو بدأ بمستوى بسيط، على تحسين اللياقة والطاقة لدى كثير من الأشخاص، مع ضرورة زيادة النشاط تدريجيًا وتجنب الإفراط في المجهود.

ومن المهم أيضًا التعامل مع التوتر والضغوط النفسية من خلال الاسترخاء، وتنظيم الوقت، والتواصل مع الأشخاص الداعمين، وطلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة.

ولا يُنصح بتناول المكملات الغذائية أو الأدوية لعلاج التعب من تلقاء النفس؛ فبعض المكملات قد لا تكون مفيدة إذا لم يكن هناك نقص، وقد تتداخل بعض الأدوية أو المكملات مع علاجات أخرى.

التعب المزمن ومتلازمة التعب المزمن:

من المهم معرفة أن التعب المزمن ليس بالضرورة هو نفسه متلازمة التعب المزمن، التي تُعرف طبيًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي/متلازمة التعب المزمن وهي حالة صحية معقدة تتميز بتعب شديد ومستمر لا يتحسن بشكل كافٍ مع الراحة، إلى جانب أعراض أخرى، وقد يترافق معها تدهور واضح في الأعراض بعد النشاط البدني أو الذهني.

تشخيص هذه الحالة يحتاج إلى تقييم طبي شامل لاستبعاد الأسباب الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مشابهة. لذلك لا ينبغي تشخيص الشخص بنفسه اعتمادًا على الشعور بالتعب فقط.

التعب عرض شائع، لكنه لا ينبغي أن يصبح جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية دون معرفة سببه. فقد يكون ناتجًا عن قلة النوم أو الإجهاد، لكنه قد يكون أيضًا علامة على حالة صحية تحتاج إلى التشخيص والعلاج.

إذا استمر التعب أو أصبح يؤثر في العمل أو الدراسة أو الحياة اليومية، فإن الخطوة الأفضل هي استشارة الطبيب بدلًا من تجاهله أو محاولة علاجه بشكل عشوائي. ويساعد اكتشاف السبب في اختيار العلاج المناسب وتحسين مستوى الطاقة وجودة الحياة.

وتذكّر: التعب المستمر ليس شيئًا يجب أن تعتاد عليه؛ الاستماع إلى إشارات جسمك وطلب المشورة الطبية في الوقت المناسب قد يكونان الخطوة الأولى نحو استعادة نشاطك وصحتك.