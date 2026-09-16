طالبة عمّان الأهلية  (كريستل حبشي ) تشارك بلجنة تحكيم جائزة UNIMED 2026  بمهرجان البندقية السينمائي

خبرني - شاركت الطالبة كريستل حبشي من جامعة عمّان الأهلية في عضوية لجنة التحكيم الدولية لجائزة UNIMED Award 2026، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، بمشاركة 25 طالبًا وطالبة من 16 جامعة منتسبة إلى اتحاد جامعات المتوسطية UNIMED، يمثلون سبع دول.

وجاءت مشاركة حبشي ضمن لجنة دولية تولت تقييم الأعمال السينمائية واختيار الفيلم الذي يجسد بصورة أفضل قيم التنوع الثقافي، وحرية التعبير الفني، وتعزيز الحوار بين الثقافات. وأسفرت مداولات لجنة التحكيم عن منح جائزة UNIMED 2026 لفيلم "Look Back" للمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، تقديرًا لما يقدمه الفيلم من معالجة إنسانية للعلاقات بين الشباب، وقوة الشغف المشترك في مواجهة العزلة والأحكام الاجتماعية، إلى جانب رسالته في تعزيز قيم التنوع والتواصل الإنساني وتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية.

وأشادت لجنة التحكيم بالعمل الفائز لما يتميز به من أسلوب سردي هادئ ومؤثر، يعتمد على التفاصيل والمشاعر الإنسانية، ويطرح موضوعات تتصل بالصداقة والطموح والفقدان وعدم اليقين، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في السعي وراء الأحلام رغم تحديات الحياة.

وبحكم تخصصها في التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، شكلت المشاركة تجربة مهمة للطالبة حبشي في تطوير رؤيتها تجاه السرد البصري، ومنحتها منظورًا جديدًا حول توظيف الصورة والفن في نقل الأفكار والمشاعر وبناء جسور التواصل بين الثقافات.

وتعد مشاركة الطالبة كريستل حبشي في لجنة تحكيم الجائزة تجربة دولية متميزة، أتاحت لها التفاعل مع طلبة من جامعات متوسطية مختلفة، والمشاركة في تقييم أعمال سينمائية ضمن أحد أبرز المهرجانات السينمائية العالمية، إلى جانب الانخراط في حوار ثقافي جمع تجارب ووجهات نظر متعددة.

وأكدت أن مشاركتها في لجنة التحكيم شكّلت تجربة دولية مهمة، مؤكدةً اعتزازها بتمثيل جامعة عمّان الأهلية والأردن، إلى جانب تمثيل بلدها الأم لبنان، والإسهام في إيصال المنظور العربي ضمن هذا المحفل السينمائي الدولي.