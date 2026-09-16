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طالب جامعة عمان الأهلية (أمير العموش) يتوّج بطلاً للمملكة في الـ  MMA

  • 16 أيلول 2026
  • 12:07
طالب جامعة عمان الأهلية أمير العموش يتوّج بطلاً للمملكة في الـ  MMA

خبرني  - حقق لاعب جامعة عمّان الأهلية أمير عاطف العموش، من كلية الأعمال، تخصص التسويق الإلكتروني والتواصل الرقمي، إنجازاً رياضياً مميزاً بتتويجه بالمركز الأول في بطولة المملكة لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، ضمن منافسات فئة وزن تحت 77 كغم.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً على تميز طلبة جامعة عمّان الأهلية في مختلف الألعاب الرياضية، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات تنافسية، إلى جانب الدعم المستمر الذي تقدمه الجامعة لطلبتها الموهوبين، وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية وتحقيق النتائج المشرفة.
وبهذه المناسبة، تتقدم جامعة عمّان الأهلية بالتهنئة للاعب أمير عاطف العموش على هذا الإنجاز، متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح، ومزيداً من الإنجازات والبطولات الرياضية في مشاركاته المقبلة.

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