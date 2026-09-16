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باكستان: نقف بثبات وتضامن كتفاً إلى كتف مع السعودية

  • 16 أيلول 2026
  • 11:36
باكستان نقف بثبات وتضامن كتفاً إلى كتف مع السعودية

خبرني - أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف "بشدة محاولة الهجوم على مكة المكرمة".

كما شدد في بيان، اليوم الأربعاء، على أن باكستان تقف بثبات وتضامن كتفاً إلى كتف مع السعودية، إثر محاولة ميليشيات الحوثي استهداف جنوب مكة.


إلى ذلك، أكد شريف دعم بلاده للمملكة السعودية في دفاعها عن أمن وحرمة الحرمين الشريفين.

"عمل لا يغتفر"
كذلك وصف تلك المحاولة بـ"العمل المشين، والمدان، والذي لا يغتفر".

هذا ووجه تحية إلى "اليقظة الاستثنائية والشجاعة والاحترافية التي أظهرتها القوات المسلحة الملكية السعودية من خلال تحركها السريع والبطولي".

وختم رئيس الوزراء الباكستاني مجدداً دعوته إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن حافة المزيد من التصعيد، لافتاً إلى أن "المنطقة عانت بالفعل أكثر مما ينبغي من الصراعات".


أتت تلك الإدانة بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون جنوب مكة المكرمة ودمرتها قبل دخول مجالها الجوي المحظور. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي في بيان "أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر".

كما شدد على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي".

وكانت السعودية أصدرت تحذيرات أمنية شملت بعض المناطق، منها مكة ومدن أخرى، وذلك في أعقاب أسبوع شهد هجمات ومحاولات شنها مقاتلون موالون لإيران، مع تصاعد الصراع الدائر في الشرق الأوسط بين إيران من جهة والولايات المتحدة.

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