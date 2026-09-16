الجمارك الأردنية تعلن عن نقل قسم السيارات الأجنبية إلى الماضونة

خبرني - أعلنت الجمارك الأردنية عن نقل قسم السيارات الأجنبية إلى موقعه الجديد في مركز جمرك عمّان/الماضونة حيث بدأ القسم ممارسة أعماله في موقعه الجديد اعتباراً من اليوم الأربعاء وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لتطوير بيئة العمل الجمركي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

ويأتي نقل قسم السيارات الأجنبية بهدف تسهيل إجراءات الإخوة المواطنين والمغتربين ومتلقي الخدمة وتوفير بيئة عمل وخدمات لوجستيه أكثر ملاءمة بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.

وأكدت الجمارك الأردنية أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمغتربين وتبسيط الإجراءات وتوفير أفضل سبل الخدمة بما يعزز رضا متلقي الخدمة ويرسخ نهج المواطن محور الاهتمام.