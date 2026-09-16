الأردن يودع منافسات كرة السلة من ربع نهائي الألعاب الآسيوية

خبرني - ودع المنتخب الوطني لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية – اليابان (ناغويا 2026)، بعد خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 80-114، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي.

وفرض المنتخب الكوري الجنوبي أفضليته على مجريات اللقاء، فيما حاول المنتخب الوطني مجاراة منافسه والعودة إلى أجواء المباراة، قبل أن يحسم المنتخب الكوري المواجهة لصالحه ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة، توقف مشوار المنتخب الوطني عند الدور ربع النهائي، فيما واصل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في منافسات كرة السلة للرجال بالدورة الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.