*
الاربعاء: 16 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يودع منافسات كرة السلة من ربع نهائي الألعاب الآسيوية

  • 16 أيلول 2026
  • 11:02
الأردن يودع منافسات كرة السلة من ربع نهائي الألعاب الآسيوية

خبرني - ودع المنتخب الوطني لكرة السلة منافسات دورة الألعاب الآسيوية – اليابان (ناغويا 2026)، بعد خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 80-114، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء، ضمن الدور ربع النهائي.

وفرض المنتخب الكوري الجنوبي أفضليته على مجريات اللقاء، فيما حاول المنتخب الوطني مجاراة منافسه والعودة إلى أجواء المباراة، قبل أن يحسم المنتخب الكوري المواجهة لصالحه ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبهذه النتيجة، توقف مشوار المنتخب الوطني عند الدور ربع النهائي، فيما واصل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في منافسات كرة السلة للرجال بالدورة الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بعد أزمة الزلزولي.. مبابي وفينيسيوس وكوناتي يخفون شعار دعم سبتة
بعد أزمة الزلزولي.. مبابي وفينيسيوس وكوناتي يخفون شعار دعم سبتة
  • 2026-09-16 09:36
ماذا تعرف عن كلاوديو مارادونا مهاجم الفيصلي الجديد؟
ماذا تعرف عن كلاوديو مارادونا مهاجم الفيصلي الجديد؟
  • 2026-09-16 09:05
ميسي يستعد للمشهد الأخير بقميص الأرجنتين
ميسي يستعد للمشهد الأخير بقميص الأرجنتين
  • 2026-09-16 08:26
لا وصفة سحرية.. ما سر لياقة رونالدو في سن 41 عاما؟
لا وصفة سحرية.. ما سر لياقة رونالدو في سن 41 عاما؟
  • 2026-09-16 03:30
الفيصلي يعزز صفوفه بمارادونا البرازيلي
الفيصلي يعزز صفوفه بمارادونا البرازيلي
  • 2026-09-16 00:40
مدرب الفيصلي: فريقنا جاهز لتقديم أفضل ما لديه أمام الريان
مدرب الفيصلي: فريقنا جاهز لتقديم أفضل ما لديه أمام الريان
  • 2026-09-15 23:41