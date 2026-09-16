فيديو وثق الجريمة.. جديد مقتل عم حمدي الميرغني وتفاصيل صادمة

خبرني - في جديد مقتل عم الممثل المصري حمدي الميرغني في أسوان الذي أحدث صدمة في مصر، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأخيرة في حياة المجني عليه.

فيما نجحت التحريات الأمنية في تحديد هوية مرتكب الواقعة الذي فر هارباً عقب ارتكاب جريمته.



وأظهر المقطع المتداول عم الميرغني يتحدث مع أحد الأشخاص في الشارع قبل أن يتركه ويمضي في طريقه، قبل أن يمطره الثاني بطلقات رصاص من سلاحه، أسقطته غارقاً في دمائه في الحال.

في حين بينت التحريات الأولية أن القاتل ويدعى ع.أ وشهرته زيزو، تربص بالمجني عليه أثناء ذهابه إلى عمله واستوقفه، ليتهمه بأنه ينتمي لطرف على خلافات ثأرية سابقة مع عائلته.



أمطره بالرصاص

كما حاول المشتبه به اصطحاب فتحي الميرغني معه، إلا أنه رفض مؤكداً له أنه وعائلته لا علاقة لهم بأي خصومة وليس لديهم أي خلافات مع أحد.

إلا أن الرجل قام بتوجيه بندقيته الآلية صوب المجني عليه وأمطره بوابل من الأعيرة النارية، فسقط على الأرض غارقاً في دمائه، فيما لاذ الجاني بالفرار.

14 طلقة أودت بحياته

من جانبه، روى صلاح الميرغني، شقيق القتيل، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه. وأكد أن الراحل كان متوجهاً إلى مقر عمله صباحاً في كوم أمبو حين فوجئ بعدد من الأشخاص يستقلون سيارة يستوقفونه على الطريق، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأضاف أن اثنين من مستقلي السيارة ترجلا منها وتحدثا مع شقيقه قبل أن يوجها إليه اتهامات بوجود علاقة له بأشخاص بينهم خلافات مع آخرين، قبل أن تتحول المحادثة إلى اعتداء مسلح انتهى بإطلاق النار على شقيقه وفرار مرتكبي الجريمة.

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، فيما تم دفن جثمان الضحية أمس الثلاثاء.

وكان حمدي الميرغني نشر مساء الاثنين منشوراً أعلن فيه الخبر، ونعى عمه بكلمات مؤثرة قائلاً: "أصغر عم من أعمامي وأحبهم إلى قلبي، هتوحشني أوي يا عمي"، فيما طالب المتابعين بالدعاء له.

فيما طالبت الأسرة بسرعة ضبط الجناة ومعرفة أسباب إقدامهم على قتل الراحل، مؤكدين أنه زوج ولديه أطفال ولم يكن طرفاً في أي خلافات من قبل.