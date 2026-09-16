مروحية تتحطم على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس.. 3 قتلى - فيديو

خبرني - في مشهد بث على الهواء مباشرة، تحطمت مروحية بالقرب من موقع حادث حافلة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

فيما أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس سقوط الهليكوبتر في المدينة، مؤكدة وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث. كما أضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهيئة الوطنية لسلامة النقل وإدارة الطيران الاتحادي ستتوليان التحقيق في الحادث.



من جهته، قال الكابتن براندن سيلفرمان، المتحدث باسم إدارة الإطفاء خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس الثلاثاء، إن شخصاً واحداً على الأقل من القتلى كان خارج المروحية في موقف السيارات. وأضاف: "نحاول تحديد عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المروحية".

"دمرت بشكل شبه كامل"

كما أوضح سيلفرمان أن المروحية سقطت في موقف للسيارات، واصطدمت ببعض المركبات المتوقفة أو سقطت بجوارها، وفق "أسوشييتد برس".

كذلك أكد أن الهليكوبتر "دُمِّرت بشكل شبه كامل"، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ ستضطر إلى تفقد الحطام لتحديد عدد الضحايا الذين كانوا على متنها.



بينما انتشرت مشاهد التقطتها المروحية بينما كانت تحلق في الهواء لموقع الحادث، قبل أن تتهاوى. كما أظهرت لقطات أخرى النيران والدخان يتصاعدان من الموقع.

في حين أفيد بأن المروحية التي كانت تغطي تداعيات الحادث، تابعة لشبكة "أن بي سي" الأميركية.

وقبل دقائق فقط من وقوع الحادث، كانت الصحفية إليانا مورينو تبث تقريراً مباشراً من على متن المروحية.

هذا وسيتولى كل من المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB)، وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التحقيق في الحادث.

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل شخصان وأُصيب ستة آخرون بعدما اصطدمت سيارة دفع رباعي بحافلة نقل عام في مدينة لوس أنجلوس، بحسب المسؤولين.

فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة على الإنترنت أن نحو نصف هيكل السيارة كان مغروساً في جانب حافلة تابعة لهيئة النقل MTA، بينما عمل عدد كبير من فرق الإطفاء والإنقاذ في موقع الحادث.