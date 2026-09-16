خبرني - رغم مضي أيام قليلة على جلسة مجلس النواب السوري حول التعليم والمدارس، فإن الجدل لم يتوقف. فخلال الساعات الماضية أعاد العديد من السوريين مشاركة فيديو مقتطع من كلمة للنائب محمد الزعبي ألقاها في البرلمان يوم الاثنين الماضي حول التعليم في المدارس السورية.

وانتقد الزعبي ما أسماه "تأنيث التعليم"، مشيراً إلى أن كل من يدخل مدارس البلاد لاسيما في المراحل الابتدائية والمتوسطة لا يجد إلا معلمات إناث دون معلمين، أو مديرات وموجهات، "مما لا يعطي قوة لشخصية الطالب".

كما اعتبر أن الطلاب في هذا العمر يحتاجون إلى صورة "معلم رجل من أجل أن يكتسب شخصية قوية".

إلا أن تلك التصريحات لم تمر مرور الكرام، بل فجرت موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبر بعض السوريين أن تلك التصريحات تنم عن جهل وذكورية.

كما رأى آخرون أن هذا الكلام غير مقبول من قبل نائب يفترض أن يمثل كافة السوريين.

توضيح من النائب

في المقابل، أكد آخرون أن الزعبي نائب محترم وناشط في مجال التربية، لكن ربما خانه التعبير.

إلا أن النائب المذكور عاد وأكد أن الفيديو اجتزئ من كلامه. وشدد في تصريحات تلفزيونية، أمس الثلاثاء، على أنه مع عمل المرأة في كل المجالات، لافتاً إلى أن لديه ابنة طبيبة وأخرى معلمة أيضاً.

فيما تصدر اسم آخر الجدل أيضاً، ألا وهو النائب أحمد محمد إسماعيل الذي دعا إلى السماح بالضرب في المدارس!