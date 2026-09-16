انخفاض أسعار النفط رغم مخاوف الإمدادات السعودية

خبرني - تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ورغم مخاوف الأسواق على الإمدادات من السعودية.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.10% إلى 104.67 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.60% إلى 108.10 دولار للبرميل.

وأظهرت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي أن مخزونات ​النفط الخام والبنزين والمشتقات النفطية ارتفعت في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن مخزونات النفط "الخام" ارتفعت بواقع 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر 2026، فيما توقع محللون انخفاضها بنحو 1.6 مليون برميل.

ويأتي التراجع في الوقت يقيم فيه المستثمرون مخاطر العرض بعد أن علقت ​السعودية عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع عقب هجوم على خط أنابيبها "شرق - غرب" المؤدي إلى البحر الأحمر.

وأغلقت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء على ​ارتفاع بأكثر من ثلاثة دولارات، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 19 مايو 2026، ⁠إذ أدى تعليق التحميل في ينبع إلى تزايد مخاوف الإمدادات، فيما خفضت السعودية شحنات النفط ​إلى أوروبا.