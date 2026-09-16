الكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة شخصين في عمان

خبرني - كشفت الاجهزة الأمنية عن سبب الحادث الذي اودى بحياة شخص خمسيني وتسبب بإصابة شخص آخر في شارع الجامعة الأردنية، يوم أول أمس.

وقال مصدر أمني، إن حادث تصادم وقع بين مركبتين أدى إلى حادث دهس يوم أول أمس في منطقة شارع الجامعة الأردنية، أدى إلى وفاة شخص خمسيني وإصابة آخر وصفت حالته العامة بالمتوسطة.

و علل سبب الحادث بالسرعة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى الاصدام بمركبة اخرى، ودهس شخصين كانا يقفا قرب موقع الحادث.

وأضاف، أنه تم توديع سائق المركبة إلى القضاء، وتوقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل.



