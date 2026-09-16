بعد أزمة الزلزولي.. مبابي وفينيسيوس وكوناتي يخفون شعار دعم سبتة

خبرني - تجنّب ثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإبراهيما كوناتي إظهار رسالة "دعم سبتة" قبل مواجهة إلتشي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني في مبادرة لدعم سكان المدينة تحمل عبارة "TODOS SOMOS CABALLAS" (كلنا من سبتة).

وأظهرت لقطات فيديو قبل انطلاق اللقاء، الذي انتهى بفوز ريال مدريد بصعوبة 3-2، دخول لاعبي الفريقين أرضية "مانويل مارتينيز فاليرو"، معقل فريق إلتشي، مرتدين قمصاناً تحمل عبارة "كلنا من سبتة"، في مبادرة إسبانية هدفها التضامن مع سكان المدينة عقب أزمة تدفق مهاجرين إليها من المغرب.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ثلاثي ريال مدريد مبابي وفينيسيوس جونيور وكوناتي تجنّبوا إظهار رسالة الدعم تلك على قمصانهم، حينما قاموا بلف الجزء السفلي من القميص إلى أعلى، ما حال دون ظهور العبارة كاملة، فيما خلع مبابي وفينيسيوس القميص قبل انتهاء مراسم المصافحة، في الوقت الذي واصل فيه بقية اللاعبين ارتداءه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن النادي الملكي منح لاعبيه حرية المشاركة في المبادرة من عدمها، لـ"احترام اختلاف الآراء والحساسيات داخل غرفة الملابس"، على حد قول الصحيفة، في الوقت الذي لم يصدر عن اللاعبين الثلاثة أي توضيح بشأن ما إذا كان إخفاء الرسالة امتناعاً متعمداً أم لا.

وجاء موقف ثلاثي ريال مدريد بعد يوم من الجدل الذي أثاره اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي بسبب ارتدائه قميص دعم سبتة خلال مباراة شارك فيها مع نادي ريال بيتيس أمام فياريال في مسابقة الدوري الإسباني الاثنين.

وأثارت الرسالة المطبوعة على قمصان اللاعبين، وتحديداً عبارة "كاباياس"، التي تستخدم عادةً للإشارة إلى سكان سبتة، ردّات فعل متباينة في المغرب، إذ تصدر عبد الصمد الزلزولي "الترند" في بلاده، بسبب المدينة الخاضعة لإسبانيا، والتي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه، ويصفها بالمحتلة.

وظهر النجم المغربي، المولود في بني ملال، والذي نشأ في إلتشي بإقليم أليكانتي، بالقميص إلى جانب لاعبين آخرين خلال الدقائق التي سبقت فوز النادي الأندلسي بنتيجة 2-1، ما تسبب بغضب جماهير مغربية.

وتقع مدينتا سبتة ومليلية جغرافياً في شمال المغرب، لكنهما تخضعان للسيادة الإسبانية، في حين تطالب الرباط باسترجاعهما باعتبارهما مدينتَين محتلتَين. وشهدت الفترة الماضية تدفق عشرات آلاف المغاربة إلى المدينتين، إذ دخل أكثر من 80 ألف شخص سبتة، وفقاً لإحصاءات الحكومة الإسبانية.