البنك الأوروبي للتنمية يفتتح مكتبه الجديد في الأردن

خبرني - افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مكتبه الجديد في عمّان، في وقت وصل فيه إجمالي استثماراته التراكمية في الأردن إلى 2.468 مليار يورو عبر 91 مشروعا منذ بدء عملياته في المملكة عام 2012، فيما بلغت قيمة محفظة مشاريعه الحالية 1.16 مليار يورو حتى نهاية آب الماضي.



وحضر افتتاح المكاتب الجديدة للبنك الأوروبي في العبدلي، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمدير الإداري للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط مارك ديفيس، والمدير الإقليمي للبنك لمنطقة شرق المتوسط هاشم عبد الحكيم.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في عمّان بالتزامن مع مرحلة جديدة لعمليات البنك في منطقة شرق المتوسط، إذ تولى عبد الحكيم، مطلع أيلول الحالي، منصب المدير الإقليمي للبنك لمنطقة شرق المتوسط، ليتولى قيادة عملياته في الأردن والعراق ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال عبد الحكيم لـ "المملكة"، على هامش افتتاح المكتب، إن استثمارات البنك في الأردن خلال العام الحالي مرشحة لتسجيل مستوى قوي، مدفوعة بعدد من المشاريع قيد التنفيذ والتحضير، في مختلف القطاعات.



وأضاف أن البنك يعمل حاليا على مجموعة من المشاريع، ويتوقع أن يستثمر في قرابة 10 مشاريع خلال العام الحالي، مشيرا إلى تطلع البنك إلى مضاعفة حجم أعماله واستثماراته في الأردن خلال العام المقبل.



وفيما يتعلق بمشروع الناقل الوطني للمياه، أكد عبد الحكيم أن البنك جزء من تحالف الجهات الممولة للمشروع، ويتطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة وإبرام الاتفاق في الوقت المناسب.



وأضاف أن البنك يركز كذلك على تطوير سوق رأس المال والتوسع في دعم إصدارات السندات، وعدم حصر هذه الأدوات في القطاع المصرفي، بحيث تشمل قطاعات مختلفة من القطاع الخاص.



وأشار إلى أن إصدارات السندات تتيح للشركات والمؤسسات الوصول إلى أحجام تمويل أكبر، إلى جانب استقطاب ممولين ومستثمرين من خارج الأردن.



وحول دعم البنك لإصدارات السندات الخضراء والزرقاء، قال عبد الحكيم إن البنك عمل بالفعل على هذه الأدوات في الأردن، ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الانتقال إلى إصدارات أكبر والتوسع في سوق رأس المال.



وأوضح أن السندات الخضراء ترتبط بتوجيه الأموال التي يتم جمعها إلى مشاريع محددة ذات أهداف بيئية، ومنها مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحيث لا تستخدم حصيلة الإصدار خارج المجالات المحددة لها.



أما السندات الزرقاء، فأوضح أنها ترتبط بالمشاريع المتعلقة بالمياه والبحار، ومن بينها مشاريع المياه والموانئ، وتعمل وفق المبدأ ذاته المتمثل في تخصيص حصيلة التمويل للمشاريع المؤهلة ضمن هذا النوع من السندات.



وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في الأردن عام 2012، ويركز ضمن استراتيجيته للمملكة على تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية المستدامة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة.